CHP'li Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Kaddafi" eleştirisi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Kaddafi'ye 'görevi bırak' diyen, 'direnme' diye çağrı yapan, linç edilirken kılı kıpırdamayan Erdoğan, 'Kıbrıs Barış Harekatı'nda bize sahip çıktı' diyor. Bunun adı timsah gözyaşıdır." dedi. Özel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bugün CHP Grubunun basına kapalı olarak gerçekleştirdiği toplantıda, Hayvan Haklarını Araştırma Komisyonu Raporu ile Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni ele aldıklarını belirtti. Hayvan Haklarını Araştırma Komisyonu Raporu'nun yarın TBMM Genel Kurulunda ele alınacağını belirten Özel, bu konuda bir yasal düzenlemenin bir an önce gündeme gelmesi gerektiğini ifade etti. Özel, 24 Haziran 2018 seçimlerinden sonra "İlk işimiz bu olacak" denildiğini; ancak bu konuda verilen kanun tekliflerinin şimdiye kadar komisyonda gündeme alınmadığını dile getirdi. İmar Kanunu'nda değişiklik yapan kanun teklifini, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un günlerdir "müjdelediğini" ve "Meclise yollayacağız." dediğini aktaran Özel, Anayasa değişikliğinin ardından bakanlıkların kanun teklifi hazırlayamadığını anımsattı. Özel, "Ancak kral çıplak. Halen kanun teklifleri bakanlar ve yürütme tarafından hazırlanmakta, milletvekilleri altına imza atmaktadır. Sistem çökmüştür, savrulmalara sebebiyet vermektedir. Yapılması gereken, demokratik, güçlendirilmiş bir parlamenter sistemdir." diye konuştu.

Ahlat'taki Cumhurbaşkanlığı Köşkü ile ilgili Anayasa Mahkemesinin, CHP'nin başvurusu üzerine iptal kararı verdiğini hatırlatan Özel, kanun teklifinde, bu konuyla ilgili bir düzenleme bulunduğunu söyledi. Özgür Özel, "Anayasa Mahkemesi bu korkunç hukuksuzluğa sessiz kalamadı ve düzenlemeyi iptal etti. Şimdi tekrar bu konuda düzenleme getiriyorlar. Güya hukukun üstünlüğü var. Bunun üstüne yemin eden bir Cumhurbaşkanı var. Erdoğan'ın saray hırsı artık Anayasa da tanımıyor. En üst yargı organı olan Anayasa Mahkemesi tanınmıyor. Bu yaklaşım kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu. Kanun teklifinde destekledikleri maddeler de bulunduğunu ifade eden Özel, teklifin "korkunç mayınlardan, mide bulandıran kişisel ihtiraslardan arındırılıp müzakere edilmesi gerektiğini" söyledi. - "CHP'nin geçen hafta tarif ettiği nokta" CHP Grup Başkanvekili Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Libya'nın devrik lideri Kaddafi konusunda söylediklerinin "Kaddafi'nin kemiklerini sızlattığını" öne sürdü. Özel, "Kaddafi Kıbrıs Barış Harekatı'nda Türkiye'ye depolarını açmış. Bu durum, Kaddafi'nin başı taşla ezilirken bizim ona hatırlattığımız bir şeydi. Kaddafi'ye 'görevi bırak' diyen, 'direnme' diye çağrı yapan, linç edilirken kılı kıpırdamayan Erdoğan, 'Kıbrıs Barış Harekatı'nda bize sahip çıktı' diyor. Bunun adı timsah gözyaşıdır. Kaddafi'nin lincine sessiz kaldığı gibi İzmir NATO üssünden kalkan uçakların Libya'yı bombalamasına izin vermiş kişidir." dedi.

Libya'da gelinen noktanın CHP'nin geçen hafta tarif ettiği nokta olduğunu dile getiren Özel, diplomasinin etkin kılınması, ateşkesin zorlanması gerektiğini belirtti. Özel, Moskova'da Türk ve Suriye istihbaratlarının "masaya oturduğunu" söyleyerek, "Doğrusu, bunu istihbaratçılar, askerler değil diplomatlar yapar. Bu diplomasinin şeffaf şekilde, tüm dünya kamuoyu önünde başlaması lazım. Yoksa bu kadar Suriyeli'nin memleketine dönmesi hayaldir, yeniden göç dalgasının engellenmesi de hayaldir." değerlendirmesinde bulundu. Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "basını kategorize ettiğine" yönelik suçlama yaptığını anımsatarak, "O Fahrettin Altun ki basına akreditasyon uygulamasının başındaki kişidir. Bugün Cumhurbaşkanının programlarında akreditasyon uygulanması gibi ayıbı yaşatan Fahrettin Altun'dur. Sen gazeteleri basılmadan önce görüyor musun görmüyor musun, ona cevap ver. Hem AK Parti hem Cumhurbaşkanlığı sözcüleri yerine açıklama yapmış olmasını kendileri açısından talihsizlik olarak değerlendiriyoruz." diye konuştu

- Sorular Özel, Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin'in, A Milli Kadın Voleybol Takımıyla ilgili yaptığı paylaşımdan dolayı MHP belediye başkanları listesinden düşürülmesiyle ilgili bir soruya "MHP, hızlı ve sert tepki vermemiştir. 'Tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle disipline sevk ettik' demeleri lazımdı. Bizim açıklamalarımız sonrasında belediye başkanları listesinden ismini çıkarmışlar. İnternetten değil bu adamı siyasetten sileceksin, böyle bir adamı aday göstermenin ayıbıyla da oturacaksın. MHP'den bu konuda en sert tepkiyi beklerdik." ifadelerini kullandı. Tutuklu bulunan Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın kitabından uyarlanan tiyatro gösterimiyle ilgili bir başka soru üzerine de Özel, şunları söyledi: "4 kadının bir tiyatro eserini izlemesine erkeklerin avazı çıktığı kadar bağırmasını son derece ayıplı buluyoruz. Mangalda kül bırakmayan, siyasette kudret abidesi Cumhur İttifakı'nın iki liderinin, 4 kadının bir sanat eseri izlemesine verdikleri bu tepkiyi acizlik olarak görüyoruz.