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CHP'li Özel'den 'Çünkü çaldılar' ifadesine tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 16:24 | Son Güncelleme

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 'Bu seçim neden iptal edildi' sorusuna 'Çok basit çünkü çaldılar' cevabı veren AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'a tepki göstererek, "Oylar çalındı' diyen birisinin nerede çalındığını, kim tarafından çalındığı, nasıl çalındığını söylemesi lazım" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 'Bu seçim neden iptal edildi' sorusuna 'Çok basit çünkü çaldılar' cevabı veren AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'a tepki göstererek, "Oylar çalındı' diyen birisinin nerede çalındığını, kim tarafından çalındığı, nasıl çalındığını söylemesi lazım" dedi. 'BİR TOKAT DAHA GELİYOR' Parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Binali Yıldırım'ın, 'oylar çalındı' sözüne açıklık getirmelerini istedi ve şunları söyledi: "Bunlar 31 Mart'a kadar bize 'Terörist' dediler. İstanbullu sandıkta cevabı verdi. Bize, Osmanlı tokadı atacaklardı, demokrasi tokadını yediler. 31 Mart'a kadar milletin çoluğuna çocuğuna, komşusuna 'Terörist' diyenler anlaşılıyor ki, 23 Haziran'a kadar da 'Hırsız' diyecekler. Denemesi bedava bir tokat daha geliyor seçmenlerden. Bu yüzden iftira atmanın, hakaret etmenin sandıktaki bedelini biliyor olması gerekenlerin bundan ders almamış olmasını hazin bir şekilde üzüntüyle ve onlar açısından manidar bularak takip ediyoruz." 'OYLAR ÇALINDIYSA KARARDA 'ÇALINDI' YAZAR' Özel, Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesi kararında, 'oy çalındı' diye bir cümlenin olmadığını söyleyerek, şunları söyledi: "AK Parti ilk günden beri 'Sayın, yeniden sayın, bir daha sayın' dedi. Sonra yetmedi 8 tane itiraz yaptı. 42 bin tane sahte oy, kısıtlı oy kullandırmışız biz. 700 tanesi incelenmeye değer bulundu. Şimdi diyorlar ki, 'Oy çalındı.' Çalındıysa, kararda 'Çalındı' yazar. Karar diyor ki; 'Hiçbir şey saptanmadı ama sandık kurulu başkanları kamu görevlisi değil' Zaten Recep Tayyip Erdoğan da dün söyledi. 'Aldığımız kararı YSK'nın teyit etmesinden memnuniyet duyuyorum' dedi. Hukuk devletlerinde kararı hâkimler verir ama burada kararın Recep Tayyip Erdoğan tarafından sarayda verildiğini bir suçüstü haliyle itiraf etmektedir zaten kendisi. 'Çalındı' diyene sorarlar; Ne çalındı, nerede çalındı, kim çaldı, hırsız kim?"

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