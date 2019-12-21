CHP'li Özel'den maden işçilerinin tazminatları için teklif

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yer altı maden işletmeciliği yapan şirketlere, kıdem tazminatı için karşılık ayırma zorunluluğu getirilmesiyle ilgili kanun teklifi verdi.

Özel'in TBMM Başkanlığına sunduğu teklif, İş Kanunu’nda değişiklik öngörüyor.

Teklifle, rödovans sözleşmesi çerçevesinde yer altı maden işletmeciliği yapan şirketlere ait işletmeler, ilgili bulunduğu hesap dönemleri sonu itibariyle kıdem tazminatı yükümlülüklerini hesaplamaları ve bu yükümlülük nedeniyle cari dönemde ortaya çıkan kıdem tazminatı artışları için karşılık ayırmaları gerekecek.

İlgili kamu kurumu, bu karşılıkların ayrılıp ayrılmadığını her yıl denetlemekle yükümlü olacak.

Söz konusu karşılıkların ayrılmaması durumunda rödovans sözleşmesi resen sonlandırılacak.

İş sözleşmesi kıdem tazminatını hak edecek şekilde sona ermiş olan çalışanların kıdem ve ihbar tazminatları ile diğer alacaklarının ödenmemesi durumunda, söz konusu alacakların ödenmesinde ilgili kamu kurumları asıl işveren sayılacak ve şirketle birlikte müteselsilen sorumlu olacak.