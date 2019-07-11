Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, partisinin içinden kurulmak üzere olan en az iki partiden ve bu partilerin Meclis aritmetiğine olumsuz yansıyacak etkilerinden kaygılanarak, her sabah kahvaltıyı milletvekilleriyle yaptığını öne süren Özel, "AK Parti'nin için için değil, fokur fokur kaynadığını" iddia etti.

Özel, yönetim sistemi değişikliği denilen, vatandaşa çok büyük umutlarla anlatılan, bürokratik oligarşinin ortadan kalkacağı söylenen sistemin, 1 yıl içinde çöktüğünü bütün Türkiye'nin konuştuğunu, en çok da AK Parti'nin konuştuğunu savundu.

Kılıçdaroğlu'nun, Şentop'a hayırlı olsun dileğinde bulunacağını belirten Özel, bir yılın geride kaldığı yeni dönemde Meclisteki milletvekillerinin gitgide azalan etkinliğinin ve denetim olanaklarının azaltılmasına yönelik görüşlerini aktaracağını söyledi.

Özel, en büyük şikayetin bakanlara yöneltildiğini ifade ederek, eski sistemde bakanların, Meclisin etkin siyasi denetiminin altında olduğunu, hakkında gensoru verilebildiğini, güven oyunu alamazsa bakanlıktan düştüğünü, bakanlara sözlü sorular yöneltilebildiğini anımsattı.

- "Bu işe isyan etmeye başladılar"

Özgür Özel, "Teklifi Berat damat hazırlıyor, AK Parti milletvekilleri imza atarak, anayasaya karşı muvazaa suçu işliyorlar. Sonra o teklifler ışık hızıyla komisyon ve Genel Kurul'dan geçirilmeye çalışılıyor." dedi.

AK Parti milletvekillerinin, artık yavaş yavaş bu işe isyan etmeye başladığını ileri süren Özel, çiftçinin milletvekilinin yakasını, "Bana verilen sözler" diye tuttuğunu ancak milletvekillerinin, değil bakanın yakasına yapışmayı, randevu bile alamadığını kaydetti.

- "Biz bu kadar iyi anlatamamıştık"

Vatandaşın elektrik borcu, faturasının yüksekliği için milletvekilinin yakasında olduğunu ancak milletvekilinin bakanın odasında olmadığını ifade eden Özel, sözlerini şöyle sürdürdü: