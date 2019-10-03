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CHP'li Özel'den 'nöbetçi bakan' eleştirisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 16:35 | Son Güncelleme

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de 'nöbetçi bakan' uygulamasına ilişkin, "Şimdi bir oda oluşturuyorlar, 'artık nöbetçi bakan uygulamasıyla, zorla bir bakanı parlamentoya getireceğiz, milletvekillerini de zorla nöbet usulü bakanlarla görüştüreceğiz' diyorlar.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de 'nöbetçi bakan' uygulamasına ilişkin, "Şimdi bir oda oluşturuyorlar, 'artık nöbetçi bakan uygulamasıyla, zorla bir bakanı parlamentoya getireceğiz, milletvekillerini de zorla nöbet usulü bakanlarla görüştüreceğiz' diyorlar. Nöbeti biten bakana 'geçmiş olsun, nöbetiniz bitti' diyecekler, bakan da 'of' diyecek gidecek" dedi.

CHP'li Özgür Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Özel, Meclis'te 'nöbetçi bakan' uygulamasını eleştirerek, "Bakanları Meclis'ten seçtirmezseniz, bakanlar sadece yemin etmek için Meclis'e gelirse, sözlü soru önergeleriyle soru sorulamazsa, gensoru verilemezse bu bakanlar milletin bakanı olmaktan çıkar. 'Siz bile bu bakanlara ulaşamazsınız' dedik. AKP, yazı bakanlara ulaşamamanın yarattığı şikayetle geçirdi. Şimdi bir oda oluşturuyorlar, 'artık nöbetçi bakan uygulamasıyla, zorla bir bakanı parlamentoya getireceğiz, milletvekillerini de zorla nöbet usulü bakanlarla görüştüreceğiz' diyorlar. Nöbeti biten bakana 'geçmiş olsun, nöbetiniz bitti' diyecekler, bakan da 'of' diyecek gidecek. Çünkü onun milletle, milletin vekiliyle işi yok ki. Millete karşı sorumluluk hissetmeyen bir bakan" diye konuştu.

'GERÇEK BİR PARLAMENTER SİSTEM İÇİN VARIZ'
Özel, cumhurbaşkanlığı seçimi için 50+1 oy oranının, 40+1 olarak değiştirilmesini AK Parti'nin kurucu kadrosunda yer alan, bakanlık yapmış Faruk Çelik'in gündeme getirdiğini hatırlatarak şöyle konuştu:
"Ağızdaki bakla, bir plan dahilinde mi çıktı yoksa kendiliğinden çıktı da duyanların hoşuna mı gitti bilinmez; Çelik, '50 artı 1 zor, 40 artı 1'e tadil edelim' dedi. Çıtayı, 50 artı 1'i biz koymadık. Rejime kasteden anayasa değişikliğinin mimarları koydular. Yüksek atlamada 50'yi yakalayamayanlar, 'Çıtayı 40'a indirir misiniz?' diyorlar. Normal şartlarda Cumhurbaşkanı'nın 'O da nereden çıkmış, Faruk Bey nereden çıkarmış' deyip, yürüyüp gitmesi gerekirken, 'Bu çatıdır bunun yeri' dedi. Yani anayasa değişikliğini işaret ediyor. Kendini çok da dışta bırakmadı. Muhalefeti suçlayanlara, Çelik'in parti kaydının CHP'de olmadığını, Çelik'in açıklamalarına, Cumhurbaşkanı'nın ilk elden bir mesafe koymadığını, sıcaklıkla yaklaştığını hatırlatırız. CHP olarak tutumumuz soruluyor, biz çıtanın yeriyle ilgili değiliz. Biz, kuvvetler ayrılığının tam olarak tesis edildiği, yargı bağımsızlığının sağlandığı, 16 Nisan'dan kurtulan, 12 Eylül ile hesaplaşan, darbe anayasasının tortularından kurtulmuş, gerçek bir parlamenter sistem için varız."

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Nursima ÖZONUR/ANKARA, (DHA)

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