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CHP'li Özel'den 'yargı reformu' eleştirisi

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.05.2019 17:20 | Son Güncelleme

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, 'Yargı Reformu Strateji Belgesi'ne ilişkin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meclis'e talimat verdiğini savunarak, "Meclis'in yapacağı işleri, yürütmenin başı, Meclis'e ödev olarak veriyor.

Besti KARLAR/ANKARA, (DHA)- CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, 'Yargı Reformu Strateji Belgesi'ne ilişkin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meclis'e talimat verdiğini savunarak, "Meclis'in yapacağı işleri, yürütmenin başı, Meclis'e ödev olarak veriyor. Hani kuvvetler ayrılığı vardı?" dedi.
CHP'li Özgür Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni 'Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni değerlendirdi. Özel, yürütmenin, yasamaya müdahale ettiğini öne sürerek şöyle dedi:
"Dün yürütmenin başı toplamış herkesi, Meclis'in yapacağı işler konusunda talimat, ödev veriyor. Bu, Meclis'e ve millete hakaret. Bu yönetim anlayışının iflas ettiğini gösteriyor. Adalet ve Kalkınma Partisi’nin 4'üncü geniş çaplı yargı paketi. 18 yıl önce 2001 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin parti programında bunlar yazıyordu. Üzerine 18 yıl iktidar oldular, şimdi bir yargı reformuna daha ihtiyaç var. Ülkeyi her gün sataştıkları, yattığı yerde huzur vermedikleri İsmet Paşa mı yönetiyor, 18 yıldır? 18 yıldır CHP zihniyeti mi yönetiyor ülkeyi?"
Özel, Meclis'in yapacağı işi yürütmenin yaptığını, söz konusu yargı reformunun hayata geçmesi için kanun değişikliğine ihtiyaç olduğunu kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Meclis'e talimat verdiğini ileri süren Özel, "Meclis'in yapacağı işleri, yürütmenin başı, Meclis'e ödev olarak veriyor. Hani kuvvetler ayrılığı vardı, hani 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi' dediğiniz, rejime kasteden anayasa değişikliğinden sonra, yasama ve yürütmenin birbiri üzerinde baskısı azalacaktı ve yasama ile yürütme birbirinden tam olarak ayrılıyordu?" diye sordu.
Reform paketinin Avrupa Birliği’ne yönelik bir çalışma olduğunu söyleyen Özel, "Vatandaşlar yine AB hedefi söylemiyle kandırılacak" derken, avukatlara yeşil pasaport verilmesini doğru bulduklarını ifade etti.

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