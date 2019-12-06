CHP'li Özel'den yeni infaz rejimi için toplumsal katkı çağrısı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AK Parti'nin atması gereken adımın toplumsal taraflarla ve tüm partilerle yeni infaz rejimini enine boyuna tartışmak olduğunu belirterek "Yeni, doğru bir infaz rejimi, gerçek yargı reformu için bütün partilerin bir masanın etrafında, en üst düzey toplumsal katkıyla bu işe girişmeleridir." dedi.

Özel, parlamentoda düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. AK Parti'nin haftaya şekli bir veto şokuyla başladığını savunan Özel, bunu da demokratik çıkış, kuvvetler ayrılığı, bağımsız yasama ve yürütme gibi algılatma kampanyası, çabası olduğunu öne sürdü.

Özel, AK Parti Grubu'nun tek adam rejimi tarafından tam olarak kontrolde tutulduğunu, fikirlerinin esir alındığını, kendi seçildikleri bölgede çevreyi kirleten bir bacaya karşı tedbiri bile sadece Cumhurbaşkanı ikna olursa gösterdiğini savundu.

AK Parti'nin parlamentoyu, yargıyı, yürütmenin ihtiyaç duyduğunda ve şeklen kullanacağı yapılar olarak gördüğünü, kuvvetler birliği içinde davrandığını öne süren Özel, bu nedenle Türkiye'nin, her geçen gün dış politikadan ekonomiye, terörle mücadeleden milli eğitim politikalarına kadar sürekli savrulma yaşadığını iddia etti.