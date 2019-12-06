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CHP'li Özel'den yeni infaz rejimi için toplumsal katkı çağrısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.12.2019 16:48 | Son Güncelleme

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: - "AK Parti'nin atması gereken adım, toplumsal taraflarla ve tüm partilerle yeni infaz rejimini enine boyuna tartışmaktır" - "Yeni, doğru bir infaz rejimi, gerçek yargı reformu için bütün partilerin bir masanın etrafında, en üst düzey toplumsal katkıyla bu işe girişmeleridir"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AK Parti'nin atması gereken adımın toplumsal taraflarla ve tüm partilerle yeni infaz rejimini enine boyuna tartışmak olduğunu belirterek "Yeni, doğru bir infaz rejimi, gerçek yargı reformu için bütün partilerin bir masanın etrafında, en üst düzey toplumsal katkıyla bu işe girişmeleridir." dedi.

Özel, parlamentoda düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. AK Parti'nin haftaya şekli bir veto şokuyla başladığını savunan Özel, bunu da demokratik çıkış, kuvvetler ayrılığı, bağımsız yasama ve yürütme gibi algılatma kampanyası, çabası olduğunu öne sürdü.

Özel, AK Parti Grubu'nun tek adam rejimi tarafından tam olarak kontrolde tutulduğunu, fikirlerinin esir alındığını, kendi seçildikleri bölgede çevreyi kirleten bir bacaya karşı tedbiri bile sadece Cumhurbaşkanı ikna olursa gösterdiğini savundu.

AK Parti'nin parlamentoyu, yargıyı, yürütmenin ihtiyaç duyduğunda ve şeklen kullanacağı yapılar olarak gördüğünü, kuvvetler birliği içinde davrandığını öne süren Özel, bu nedenle Türkiye'nin, her geçen gün dış politikadan ekonomiye, terörle mücadeleden milli eğitim politikalarına kadar sürekli savrulma yaşadığını iddia etti.

- "Üzüntü beyanlarıyla geçiştirilemez"

Kadın cinayetlerinin bir kez daha ülke gündemine oturduğuna işaret eden Özel, bir ayda 49, yıl bitmeden 490 kadın cinayetinin olmasının meselenin sadece üzüntü beyanlarıyla, başsağlığı tweetleriyle, "unutmayacağız, unutturmayacağız" söylemleriyle geçiştirilemeyeceğini ortaya koyduğunu belirtti. Özel, şöyle devam etti:

"Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili Adalet Bakanlığının ne diyeceği önemliydi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün, infaz rejimiyle ilgili 'KHK ile düzenlediğimiz bir durum, parlamento gerekirse müdahalesini yapar' demektedir. Her sıkıştıklarında, işin içinden çıkamadıklarında, sorumlulukları yerine getiremedikleri gözler önüne serildiğinde, 'Bu parlamentonun takdiridir' diyerek bir parlamento varmış, tek başına yasama yapabiliyormuş da saraydan gelen metinler değil de sanki burada kanun yapmada özgür süreçler varmış gibi bir yaklaşımı samimi bulmuyoruz. Ceren Özdemir'in katilini, daha önce de bir çocuğu öldürmüş bir caniyi, açık cezaevine koyan infaz rejimi, OHAL KHK'sinin marifetidir. "

Gül'ün, AK Parti kapalı toplantılarında infaz rejimi sunumu yaptığını, yargı reformu müjdeleri verildiğini ifade eden Özel, 1,5 yıldır sunum yapıldığını söyledi. Özel, oturup konuşmak, toplumsal mutabakat aramak yerine Gül'ün partinin yetkili organlarına sunum yaptığını belirtti. Özel, bu konuların AK Parti'nin MKYK'sinin işi olmadığını savunarak "Gül, bu Meclisin yasama yapmasını söylüyorsa, partisinin atması gereken adım, toplumsal taraflarla ve tüm partilerle birlikte yeni infaz rejimi için enine boyuna oturup tartışmaktır. En çok da bilim insanlarından yararlanmaktır. Yeni, doğru bir infaz rejimi, gerçek yargı reformu için bütün partilerin bir masanın etrafında, en üst düzey toplumsal katkıyla bu işe girişmeleridir." dedi.

- "Vetoya hazırlıksız yakalandı"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un, 13 termik santralle ilgili, "İllerimize termik santrallerin durumunun tespit edilmesi için talimat gönderdik" açıklamasında bulunduğunu anımsatan Özel, Kurum'un vetoya hazırlıksız yakalandığını savundu.

“Suç üstü durumu“ olduğunu öne süren Özel, santrallere tanınan sürenin bu ay sonunda dolduğunu bu nedenle Kurum'un santrallerle ilgili raporunu hazırlaması gerektiğini söyledi. Özel, Kurum'un, bu ertelemeyi beklemediğinin anlaşıldığını, erteleme rehavetinde olduğunu ileri sürdü.

- "Kınıyoruz"

Almanya'da ARD televizyonunda Atatürk ile Hitler'i bir tutan program yayınlandığına işaret eden Özel, bu densizliği, saygısızlığı kınadıklarını belirtti.

Özel, dünyanın neresinde kendisiyle ilgili bir şey olsa en sert tepkiyi, en üst perdeden veren Erdoğan'ın bu konuya nasıl tepkisiz kalabildiğini, Almanya'da Nisan 2016'da bir standupçının kendisine hakaret ettiğinde gösterdiği tepkilerin hiçbirini duymadıklarını savundu.

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili bir soru üzerine Özel, MHP'nin disiplinli şekilde Genel Kurul Salonu'na geldiğini, AK Parti'nin eksik sayısını tamamladığını, tek adam rejiminin devamını mümkün kılıp, huzur içinde evine gittiğini ileri sürdü. Özel, ancak Türkiye'de onlar gibi huzurlu, keyfi yerinde milyonlar yaşamadığını, "kilit partinin" sorunların üzerine kilit vuran parti olmadığını ifade etti.

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