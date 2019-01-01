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CHP'li Özel'den Yıldırım'a 'istifa' sorusu

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.01.2019 12:27 | Son Güncelleme

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Binali Yıldırım'ın, TBMM Başkanlığı görevinden istifa etmeden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı ilan edilmesini Meclis gündemine taşıyarak bu durumun Anayasa'nın 94’üncü maddesine aykırı olduğunu belirtti.

ANKARA, (DHA)- CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Binali Yıldırım'ın, TBMM Başkanlığı görevinden istifa etmeden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı ilan edilmesini Meclis gündemine taşıyarak bu durumun Anayasa'nın 94’üncü maddesine aykırı olduğunu belirtti. Özel, Yıldırım'ın yanıtlaması istemiyle verdiği önergede, "Demokrasi tarihine sürdüğünüz kara lekeyi sonlandırmayı düşünüyor musunuz?" diye sordu.
CHP'li Özgür Özel, AK Parti'nin İstanbul adayı olan TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, Anayasa'nın 94'üncü maddesinin, "TBMM Başkanı ve Başkanvekilleri, üyesi bulundukları siyasi partinin veya parti grubunun Meclis içinde veya dışındaki faaliyetlerine, görevlerinin gereği olan haller dışında, Meclis tartışmalarına katılamazlar, oy kullanamazlar" hükmünü anımsattı.
Yıldırım'ın, istifa etmeden adaylığının açıklanmasının Anayasa'ya aykırı olduğunu belirten Özel, şu soruları sordu:
"29 Aralık ve 30 Aralık günü katıldığınız toplantılar parti faaliyeti olduğuna göre ve 29 Aralık günü belediye başkan adaylığınız açıklandığına göre, bu iki toplantıya katılmanız, Anayasa’nın 94’üncü maddesini çiğnemek değil midir? Seçimlerin eşit, adil ve şeffaf bir şekilde yapılması ilkesine karşın, Meclis Başkanlığı unvanını ve bu makamın getirdiği olanakları kullanarak, bir yerel seçim yarışına katılmak, bu ilkeyle bağdaşmakta mıdır? TBMM Başkanlığı öncesi yürüttüğünüz Başbakanlık görevini tamamlarken, 'Koltuk elimde kaldı' ifadesini kullanmıştınız. Meclis Başkanlığı koltuğu elinizden gitmesin diye mi böyle bir tavır içindesiniz? Bu soru önergesindeki sorulara yanıt vermek yerine, derhal istifa ederek fiili anayasa ihlaline son vermeyi ve demokrasi tarihine sürdüğünüz kara lekeyi sonlandırmayı düşünüyor musunuz?"

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