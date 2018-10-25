CHP'li Özer: Komisyonculuk birden kaldırılırsa küçük çiftçiler biter (3)

Nursima ÖZONUR/ANKARA, (DHA)- CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, komisyoncularla ilgili yanlış bir algının olduğunu kaydederek, "Komisyonculuk kaldırılabilir, bu mümkündür ama önce bunun altyapısı oluşturulmalıdır. Komisyoncular birden kaldırılırsa küçük çiftçiler biter" dedi. Özer, komisyoncunun yasa gereği yüzde 8' oranında üreticiden komisyon aldığını belirterek " Devlet önce supermarketleri denetlemek zorunda" diye konuştu. CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, TBMM'de düzenlediği basın toplantısına birer kasa salatalık ve domates ile geldi. Aydın Özer, kamuoyunda komisyoncularla ilgili yanlış bir algının oluşturulduğunu savunarak şunları söyledi: "Komisyoncuların sebze ve meyve fiyatlarının artışında zerre kadar bir etkisi yok. Komisyoncu en fazla yüzde 8 oranında üreticiden komisyon alır. Bu da yasa ile belirlenmiştir. Tarladan 2,90 liradan alınan domatesin paketleme, hamaliye, nakliye ve diğer işçilik masrafları ile birlikte bu rakam tüketiciye ulaşıncaya kadar 7 liraya kadar çıkıyor. Bu domates, salatalık, biber ve diğer bütün ürünler için geçerli. Hükümet, komisyoncuları kaldırmak istiyor ancak bu çiftçileri bitirir. Komisyonculuk kaldırılabilir, bu mümkündür ama önce bunun altyapısı oluşturulmalıdır. Komisyoncular birden kaldırılırsa küçük çiftçiler biter. Küçük çiftçiden bankadan kredi alamıyorsa komisyoncu mal karşılığında faizsiz kredi verir. Komisyoncular, dar günde çiftçilerin yanında duruyor. Devlet vatandaşa ucuz sebze ve meyve satmak istiyorsa öncelikle süpermarketleri denetlemek zorunda. Tarladan kilosunu 2,90 TL'ye aldığı sebze ve meyveyi komisyoncu olmadan 9 TL fiyat koyarak tüketiciye satıyor."

