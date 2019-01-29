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CHP'li Özgür Özel: İttifaka uygun davranacağız

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.01.2019 08:18 | Son Güncelleme

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, parti olarak ittifaka uygun davranacaklarını belirterek, "Türkiye'de seçime girdiğimiz her yerde sosyal demokrat belediyeciliği iktidara taşımak için gayret göstereceğiz" dedi.

CHP'li Özgür Özel: İttifaka uygun davranacağız

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)- CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, parti olarak ittifaka uygun davranacaklarını belirterek, "Türkiye'de seçime girdiğimiz her yerde sosyal demokrat belediyeciliği iktidara taşımak için gayret göstereceğiz" dedi.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, gazeteci-yazar Uğur Mumcu’nun ölümünün 26'ncı yılı nedeniyle Edirne'de partisi tarafından düzenlenen '26. Adalet ve Demokrasi Haftası' söyleşisine katıldı. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonundaki söyleşi için gelen CHP'li Özgür Özel, programdan önce gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yerel seçimlerde İYİ Parti ile yapılacak olan ittifakın sorulması üzerine konuşan Özel, çok büyük bir başarı elde edeceklerini belirterek şunları söyledi:
"Biz, İYİ Parti ile liderlerimizin bugün yapmış oldukları ittifak anlaşması, karşı tarafın birlikteliği ve onların o birlikteliğinden dolayı bazı belediyelerde ortaya çıkabilecek tablodan endişe edecek vatandaşlarımızı da rahatlattı. Sayın genel başkanın da dediği gibi bu imzaların atılması herkes açısından son derece önemlidir. Bunun demokrasiye katkı sağlamasını ümit ediyorum. İttifak yaptığımız tüm yerlerde Cumhuriyet Halk Partisi olarak hem bu ittifaka uygun davranacağız hem de Türkiye'de seçime girdiğimiz her yerde sosyal demokrat belediyeciliği iktidara taşımak için gayret göstereceğiz. Havada 1989'un havası, rüzgarı var bunu görüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi çok önemli sayıda belediye kazanmıştı. Geçmişte de bu Cumhur İttifakı ilk ittifak kanunu çıkarınca kendilerine bunun çok yarayacağını düşünmüşlerdi. Biz 'Kazdığınız kuyuya düşersiniz' demiştik. Sonuçta 24 milletvekili eksik aldı o Cumhur İttifakı, Millet İttifakı'ndan. Sonuçta hiç ittifak yapılmasaydı onlar 24 milletvekili avantajlı olacaktı. Yerel seçimlerde de göreceksiniz. Bizi şeytanlaştırma dili üzerinden kurdukları millete, 'illet, zillet' diye lakap takan bu kişilere millet gerekli cevabı 31 Mart günü verecek. Bu iki ittifakın yarıştığı noktalarda demokrasiden, cumhuriyetten, kardeşlikten ve barıştan yana olanların birleştiği sandıklarda çok büyük bir başarı elde edeceğimize yürekten inanıyorum" diye konuştu.
Açıklamalarının ardından konferans salonuna geçen Özgür Özel'i partililer yoğun ilgi gösterdi. Söyleşide CHP Parti Okulu Koordinatörü ve Mersin eski milletvekili Prof. Dr. Aytuğ Atıcı moderatörlük yaparken, Özgür Özel ise konuşmacı olarak yer aldı. Uğur Mumcu'nun arabasının altına konulan bombanın aslında demokrasiye ve ülke barışına yönelik bir saldırı olduğunu kaydeden Özel, "Uğur Mumcu'nun arabasının altına konulan o bomba, aslında o demokrasiye, ülkenin barışına, özgür, çağdaş, araştırmacı gazetecilere ve halkın haber alma hakkına yapılan bir saldırıydı. O saldırıdan sonra dün Güldal hanımla bir kez daha tekrar etme şansı bulduk. Hatırlayacaksınız, o dönemin Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar, daha sonra İçişleri Bakanlığı'nı da yürüttü, 'Güldal hanım bir tuğla çeksem, bütün duvar üstümüze yıkılır' ifadesini kullanmıştı. O tuğlayı, ne Mehmet Ağar ki çekmeyi de istedi mi? Bilmiyoruz tabi. Veya o tuğla da nasıl bir yeri vardı, o duvarda nasıl bir tuğlaydı temsil ediyor ama o günün iktidarı da sonra gelen iktidarı da bugünün iktidarı da o tuğlayı çekmeye korktular ve korkmaya devam ediyorlar" dedi. CHP olarak bütün derin devlet düzenlemelerine karşı durduklarını belirten CHP'li Özel, sözlerini söyle sürdürdü:
"Biz bütün derin devlet düzenlemelerine karşı, hukukun üstünlüğünü, halkın haber alma özgürlüğünü, nerede işlenirse işlensin, faili meçhul cinayetlerinin sorgulanmasını tetiği çekenlerin, azmettiricilerin, piyonların ortaya çıkarılmasını savunduk, savunmaya devam edeceğiz. AK Parti ve MHP ile ayrıştığımız nokta devletin hukuk içerisinde kalıp kalmayacağı noktasıdır. Ayrıştığımız nokta adalet kavramının kendisidir."

  1. Adalet ve Demokrasi Haftası söyleşisine CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in yanı sıra Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, İYİ Parti Edirne İl Başkanı Ekrem Demir ile çok sayıda partili de katıldı.

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