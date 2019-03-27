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CHP'li Özkan: Kara gün çabuk geçer, martın sonu bahar

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.03.2019 20:10 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, "Kara gün çabuk geçer, martın sonu bahar, bahara hazırlanacağız.

CHP'li Özkan: Kara gün çabuk geçer, martın sonu bahar

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, "Kara gün çabuk geçer, martın sonu bahar, bahara hazırlanacağız. Türkiye bahara hazırlanıyor" dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcıları Tuncay Özkan ile Veli Ağbaba, Malatya'nın Arguvan ilçesinde, düzenlenen mitinge katıldı. Nazım Hikmet Meydanı'nda partililerin katıldığı mitingde konuşan Ağbaba, Arguvan'ın kardeşliğin, birliğin sembolü olduğunu ifade ederek, "Arguvan güce karşı, baskıya karşı, zulme karşı dik durmanın adıdır. Arguvan güce karşı, baskıya karşı, zulme karşı dik durmanın adıdır. Arguvan ismini aldığı bu meydan gibi Nazım Hikmet'tir. Arguvan Deniz Gezmiş'tir, Derviş Muhammed'tir, Maşuki'dir, Aşık Meftuni'dir. Hiç kuşkusuz Arguvan Mustafa Kemal Atatürk'tür" diye konuştu.
ÖZKAN: EL ELE, GÖNÜL GÖNÜLE, OMUZ OMUZAYIZ
CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan ise mücadelelerinden dönmeyeceklerini belirterek şöyle konuştu:
"AKP ve MHP'ye oy veren kardeşlerim, oy vermiş olabilirsiniz ama bugün gönül ve rahmet bahçesinde hep beraberiz. El ele, gönül gönüle ve omuz omuzayız. Bizim mücadelemiz büyük insanlık mücadelesi. Biz, insanlık kazansın diye mücadele ediyoruz. Barış, huzur, kardeşlik, bolluk ve refah istiyoruz. Bunun için mücadele ediyoruz. Bunu kendimiz için istemiyoruz herkes için istiyoruz. Bu toprakların büyük Türkiye'sini yaratmak için mücadele ediyoruz. Şimdi bazıları diyor ki 'aman sakın bir araya gelmeyin. Ona buna oy vermeyin. Onlar terörist, onlar kötü' bunlara kulaklarınızı tıkayın. Bölünmeden, parçalanmadan, birlikte hareket ederek, biz bu karanlık günlerin sonunu getireceğiz. Kara gün çabuk geçer, martın sonu bahar, bahara hazırlanacağız. Türkiye bahara hazırlanıyor."
Konuşmaların ardından sanatçısı Ender Balkır tarafından konser verildi.

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CHP'li Özkan: Kara gün çabuk geçer, martın sonu baharCHP'li Özkan: Kara gün çabuk geçer, martın sonu baharCHP'li Özkan: Kara gün çabuk geçer, martın sonu baharCHP'li Özkan: Kara gün çabuk geçer, martın sonu bahar

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