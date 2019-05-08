CHP'li Özkoç: 6 Mayıs kara bir gün olarak tarihe geçecektir

Kaan ULU/ANKARA, (DHA) - CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Bu Türkiye Cumhuriyeti'nde bir hukuk katliamıdır. Eğer bu süreç bu şekilde devam eder, bugün yapılan itirazlarımıza da müspet cevaplar verilmezse, Türkiye Cumhuriyeti için 6 Mayıs kara bir gün olarak tarihe geçecektir" dedi.

CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi kararını eleştiren Özkoç, "Millet bir zarfa büyükşehir belediye için oyunu atıyor, belediye meclisi için oyunu kullanıyor, muhtarlıklar için oyunu kullanıyor, siz bunların içerisinden 'sandık kurulları doğru oluşturulmamıştır' diye sadece bir tanesini çıkartıyorsunuz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını, 'biz bunu iptal ediyoruz' diyorsunuz. Buna hiç kimse inanmaz. Bu, Türkiye Cumhuriyeti’nde bir hukuk katliamıdır. Eğer bu süreç bu şekilde devam eder, bugün yapılan itirazlarımıza da müspet cevaplar verilmezse, Türkiye Cumhuriyeti için 6 Mayıs kara bir gün olarak tarihe geçecektir" dedi.

'BUNU YASAKLAMAK DOĞRU BİR ŞEY MİDİR?'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iş dünyasını tehdit ettiğini iddia eden Özkoç, "Neden tehdit ediyor? İş dünyası diyor ki 'bu doğru bir şey olmamıştır'. Bunu başka esnaf söyleyebilir, akademisyenler söyleyebilir, üniversiteliler söyleyebilir, memurlar söyleyebilir, işçi söyleyebilir, öğretmenler söyleyebilir. Bunu yasaklamak doğru bir şey midir? Değildir. Siyasileri milletimiz seçiyor. Seni seçerken siyasetle ilgilenmesi doğru da, sen yanlış yaptığın zaman senin yaptığın yanlışı söylemesi mi hatalı oluyor? Yani CHP’yi eleştirirseniz bir şey yok, Millet İttifakı’nı eleştirirseniz bir şey yok, Kılıçdaroğlu’nu eleştirirseniz bir şey yok; ama 'bizi eleştirirseniz' bir cumhurbaşkanı sıfatıyla 'size bunun bedelini ödettiririm' deme hakkını size kim veriyor, hangi yasa veriyor? Bu nasıl bir vicdandır, nasıl bir cumhurbaşkanlığı yetkisidir" diye konuştu.

'BUNU ŞİDDETLE KINIYORUZ'

Cumhurbaşkanının, Türkiye Cumhuriyeti insanlarını kendi özgürce fikirlerini söylemesinden dolayı tehdit edemeyeceğini söyleyen Özkoç, "Cumhurbaşkanlığı yetkilileri sanatçıların özgürce kendilerini ifade etmeleriyle ilgili onları fişleyemez. Sanatçılar kendi düşüncelerini özgürce söylerlerse, kendi sanatlarını özgürce yerlerine getirirlerse, resim yaparken, film yaparken, şiir yazarken hem siyaseti hem toplumu, bütün dünyayı eleştirisel gözle ele alırlarsa o zaman sanatçıdırlar ve değerlidirler. Siz bunu hangi hakla engelleyebilirsiniz? Bunu şiddetle kınıyoruz" dedi.

'HUKUKSUZLUK MEŞRULAŞTIRILIYOR'

Özkoç, 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamaları ise "Hem Sayın Abdullah Gül’ün hem de sayın Davutoğlu’nun yaptığı açıklamalar çok dikkat çekicidir ve önemlidir. Sayın Abdullah Gül, bugüne kadar başına gelenlerle ilgili, hukuksuzluklara da atıfta bulunarak bu konuda bir değerlendirme yapmıştır. 'Biz seçimleri kaybederiz; ama hukuksuz bir şekilde iptal ederiz, bir daha seçim yaptırırız, bu sefer de şartları değiştiririz, seçimi kazanırız'. O zaman seçimlerin bir mantığı kalmıyor, bir gerekçesi kalmıyor. Hukuksuzluk meşrulaştırılıyor. Buna karşın toplumun bütün kesimleri el birliğiyle karşı çıkmalıyız. Bu açıklamalarından dolayı ayrıca kendilerine teşekkür ediyoruz" şeklinde değerlendirdi.

Özkoç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısındaki eleştirileriyle ilgili de "Sayın Bahçeli, yok hükmündedir" dedi.

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