CHP'li Özkoç: Birisi yolsuzluğun önünü açmak istiyor, birisi de çeteciliğin

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, MHP'nin af teklifine ilişkin, "Ciddi bir şeyi önümüze getirin değerlendirelim. Birisi yolsuzluğun önünü açmak istiyor, birisi de çeteciliğin. Kader kurbanı olanlar da bu tartışmada güme gidiyor. Uyuşturucunun önünü kesmeyen bu iktidar. Daha ne bekliyorsunuz elbette bu iktidar salacak. Sahibi kendileri" dedi.

'ERDİN BİRCAN'IN DURUMU ÇOK CİDDİ'

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Engin Özkoç, CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın hayatını kaybettiğine dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Ailemiz ve partimiz tarafından herhangi bir açıklama yapılmamasına rağmen vefat ettiği haberleri duyulur oldu. Sayın Erdin Bircan'ın durumu çok ciddidir. Şu anda müşahede altındadır. Doktorların hayatıyla ilgili herhangi bir açıklaması yoktur. Ailesi ve doktorlarıyla ve CHP olarak biz de durumuyla yakından ilgileniyoruz. Biz de basın mensuplarından ailesinden herhangi bir açıklama gelmediği müddetçe diğer açıklamaları ciddiye almamanızı temenni ediyoruz. Bu konudaki hassasiyetinizi rica ediyorum" dedi.