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CHP’li Özkoç: “Ekrem İmamoğlu, milletin kendi iradesine, oyuna sahip çıkmasının adayıdır”

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.05.2019 17:00 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Özkoç, “Ekrem İmamoğlu, milletin kendi iradesine sahip çıkmasının, milletin kendi oyuna sahip çıkmasının adayıdır.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Özkoç, “Ekrem İmamoğlu, milletin kendi iradesine sahip çıkmasının, milletin kendi oyuna sahip çıkmasının adayıdır. Ekrem İmamoğlu, bundan sonra seçimlerin gerçekten yasal ve hukuka dayalı olmasını talep eden, kuvvetler ayrılığının güçlü bir şekilde tesis edilmesini isteyen, bir kişinin iki dudağı arasında alınan kararlarla sönen hayatların olmadığı bir Türkiye’yi isteyen herkesin adayıdır” dedi.
CHP Grup Başkanvekili Özkoç, TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Özkoç, CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu’nun haksız şekilde mazbatasının elinden alındığını savunarak, "Ekrem İmamoğlu, milletin kendi iradesine sahip çıkmasının, milletin kendi oyuna sahip çıkmasının adayıdır. Ekrem İmamoğlu, bundan sonra seçimlerin gerçekten yasal ve hukuka dayalı olmasını talep eden, kuvvetler ayrılığının güçlü bir şekilde tesis edilmesini isteyen, bir kişinin iki dudağı arasında alınan kararlarla sönen hayatların olmadığı bir Türkiye’yi isteyen herkesin adayıdır. O yüzden kazanacaktır; kazanan Ekrem İmamoğlu değil, millet olacaktır" dedi.
Özkoç, askerlik kanunu teklifine ilişkin de değerlendirme yaparak, “Yedek astsubay diye bir kavram geliyor. İnceliyoruz. Dünyada pek eşi benzeri görülen bir şey değil. Yedek astsubaylar, meslek yüksekokulunda okuyan kardeşlerimizle ilgili olacak. 2 ay temel eğitim görecekler, 10 ay kıta görevi yapacaklar. Erbaş ve erler, uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş ve er olarak orduda kalabilecekler. Yedek subaylar da iki ay temel eğitim aldıktan sonra toplam 10 ay kıta görevi yapıp isterlerse astsubay olarak orduda kalabilecekler. Bedelli askerlik bundan sonra kalıcı hale getiriliyor. Komisyonumuzda her ayrıntıyı inceliyoruz. Toplam 100 maddeyi aşan bir düzenleme. Oturacağız konuşacağız, Genel Kurulda tartışacağız” ifadelerini kullandı.

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