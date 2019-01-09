CHP'li Özkoç: Kılıçdaroğlu'na açılan davalarda tazminatı biz ödeyeceğiz

Nursima ÖZONUR/ANKARA, (DHA)- CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı açılan tazminat davalarında iktidar baskısıyla çıkacak sonuçlara karşı CHP ailesi olarak ellerini taşın altına koyacaklarını belirtti. Özkoç, "Kendi maaşlarımızdan CHP Genel Başkanı ile ilgili bugün alınacak bütün kararların bedelini ödemeye hazırız" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dışında ilk kez kapalı bir grup toplantısı yaptıklarını belirterek, alınan kararın önemli olduğunu söyledi. Engin Özkoç, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ezilenden ve mazlumdan yana olduğunu söyleyerek şöyle konuştu:

"Genel başkanımız milletin hakkını gasp edenlere karşı mücadelesini sürdürüyor. İktidar mensupları 'önünü nasıl kesebiliriz' kaygısı içinde mahkemelere etki ederek yüzde yüz haklı olduğu davalarda CHP Genel Başkanı ile ilgili tazminat davaları açıyorlar. Bu tazminata karar vermeyen hakimleri değiştirerek kendi kararlarını çıkarıp CHP Genel Başkanını ekonomik olarak çıkmaz içine sokmaya çalışıyorlar. CHP Genel Başkanı hakkında bugüne kadar sonuçlanan davalarda bir ceza kesinleşmedi. Üst mahkemelere müracaat edilmiş davalar devam ediyor. Kesinlikle bu yöntemlerle yıldırmanın mümkün olmadığını tarihe not düşmek gerekiyor. CHP Genel Başkanını ekonomik yaptırımlarla durduramazsınız, engelleyemezsiniz."