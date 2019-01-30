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CHP’li Özkoç: “Kılıçdaroğlu’na açılan tazminat davalarının bedelini kendi maaşlarımızdan ödeyeceğiz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2019 11:57 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na açılan tazminat davalarında verilen para cezalarını kendi maaşlarından ödeyeceklerini söyledi.CHP’li Özkoç, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na açılan tazminat davaları hakkında aldıkları kararı açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na açılan tazminat davalarında verilen para cezalarını kendi maaşlarından ödeyeceklerini söyledi.
CHP’li Özkoç, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na açılan tazminat davaları hakkında aldıkları kararı açıkladı. Özkoç, üç grup başkanvekili ile toplantı yaptıklarını söyleyerek, Kılıçdaroğlu’na yönelik açılan tazminat davalarının bedelini kendilerinin ödeyeceğini ifade etti. Özkoç, “Genel Başkanımız milletin hakkını gasp edenlere karşı mücadelesini sürdürüyor. İktidar mensupları ’önünü nasıl kesebiliriz’ kaygısı içinde mahkemelere etki ederek yüzde yüz haklı olduğu davalarda CHP Genel Başkanıyla ilgili tazminat davaları açıyorlar. Bu tazminata karar vermeyen hakimleri değiştirerek kendi kararlarını çıkarıp, CHP Genel Başkanını ekonomik olarak çıkmaz içine sokmaya çalışıyorlar. CHP Genel Başkanı hakkında bugüne kadar sonuçlanan davalarda bir ceza kesinleşmedi. Üst mahkemelere müracaat edilmiş, davalar devam ediyor. Kesinlikle bu yöntemlerle yıldırmanın mümkün olmadığını tarihe not düşmek gerekiyor. CHP Genel Başkanını ekonomik yaptırımlarla durduramazsınız, engelleyemezsiniz" ifadelerini kullandı.
Özkoç, tazminat davalarına ilişkin olarak, “Bu tazminat davaları neticelendirildiğinde sizin baskınızdan çıkan cezalara karşı CHP ailesi olarak biz milletvekilleri elimizi taşın altına sokuyoruz. Kendi maaşlarımızdan CHP Genel Başkanı ile ilgili bugün alınacak bütün kararların bedelini ödemeye hazırız. Çünkü biz bir tarihin bugünkü temsilcileriyiz. Kurtuluş Savaşı’ndaki baskılarla boyun eğdirilemediyse bugün de iktidarın diktatörce tutumları neticesinde genel başkanımıza boyun eğdiremeyecekler. Biz bu kararı aldık. Yolumuza devam edeceğiz. Bütün gelirlerimiz gasp edilse de milletin hakkı ve hukukunu savunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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