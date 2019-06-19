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CHP'li Özkoç: Komplo soru yok, aynı sorular soruldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.06.2019 15:42 | Son Güncelleme

CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, Ekrem İmamoğlu'nun, Binali Yıldırım ile beraber katıldığı ortak yayın öncesi moderatör İsmail Küçükkaya ile otelde bir araya geldiği görüntülerle ilgili konuştu. Özkoç, "Moderatörün bizle görüştükten sonra Binali Yıldırım ile görüşüp görüşmediği, moderatörün sorumluluğundadır.

CHP'li Özkoç: Komplo soru yok, aynı sorular soruldu

Nursima ÖZONUR/ANKARA, (DHA) - CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, Ekrem İmamoğlu'nun, Binali Yıldırım ile beraber katıldığı ortak yayın öncesi moderatör İsmail Küçükkaya ile otelde bir araya geldiği görüntülerle ilgili konuştu. Özkoç, "Moderatörün bizle görüştükten sonra Binali Yıldırım ile görüşüp görüşmediği, moderatörün sorumluluğundadır. Komplo soruya dair bir şey yok. Aynı sorular soruldu" dedi.
CHP Grup Başkan Vekili Özkoç, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özkoç, 'Askeralma Kanunu Teklifi'nin Genel Kurulu'da görüşmelerine devam edildiğini, bir an önce yasalaşması için çalıştıklarını söyledi. Bazı maddelerin değiştirildiğini hatırlatan Özkoç, "Şehit ailelerine TOKİ'den hibe ev çalışması başlatıldı. 10 maddede değişiklik yaptık. Çıkıyorsa desteğimizi dün verdik, bugün vermeye devam edeceğiz. Yarın itibarıyla hızla sonuçlanmasını istiyoruz. Yasalaşma sürecini bir an önce başlatsınlar. CHP olarak her konuda titizlikle görevimizi yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylarının katıldığı ortak yayın öncesi Ekrem İmamoğlu'nun, moderatör İsmail Küçükkaya ile otelde bir araya geldiği görüntülerle ilgili CHP'li Özkoç, şunları söyledi:
"Moderatörün bizle görüştükten sonra Binali Yıldırım ile görüşüp görüşmediği, moderatörün sorumluluğundadır. Ona sorulması gerekir. Uzun zamandır böyle demokratik ortam oluşmamıştı. Komplo soruya dair bir şey yok. Aynı sorular soruldu. Bunu magazinsel hale getirmek, kafa bulandırmak, yıpratmak, küçültmek kimseye fayda vermez. Halkımız bunu biliyor, pirim vermiyor. Ekrem İmamoğlu CHP'nin adayı değildir, demokrasiye inanan herkesin adayıdır. Başaran İmamoğlu olmayacaktır, başaran Türkiye olacaktır. Türkiye demokrasisi kazanmıştır."

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