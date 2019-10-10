CHP'li Özkoç: Tezkere Mehmetçiği korumak için 'evet' denilen tezkeredir

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Türkiye Cumhuriyeti'nin Mehmetçiği oradaysa, ona karşı yapılacak bir saldırıya karşı biz o tezkereye 'evet' deriz. Bu tezkere oradaki Mehmetçiği, insan haklarını ve barışı korumak, oradaki huzuru tesis etmek için 'evet' denilen bir tezkeredir" dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu(MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, parti genel merkezinde toplandı. Toplantı sonrasında, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç basın toplantısı düzenledi. Özkoç, CHP olarak Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin nasıl olacağı konusunda sürekli açıklama yaptıklarını, ancak buna hükümetin kulak tıkadığını söyledi.

'TBMM NEDEN BU HAREKÂTI BİLGİLENDİRME DIŞINDA TUTULDU'

Özkoç, Fırat'ın doğusunda dün başlatılan Barış Pınarı Harekâtı ile ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın parti genel başkanlarını aradığını söyleyerek, "Harekatı başlattıktan sonra genel başkanları aradı. Genel başkanlara birer ve ikişer dakikalık sadece 'giriyoruz' diye bir bilgi verdi. TBMM neden bu harekatı bilgilendirme dışında tutuldu? Önceden bir kapalı oturum yapılarak TBMM'ye bu harekatla ilgili bilgi verilebilirdi. Oradaki meclisin milletvekillerinin ve hatta genel başkanlarının görüşleri alınabilirdi" diye konuştu.