CHP'li Özkoç: Yargı paketinin sunulacağı ilk yer TBMM'dir

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Özkoç, AK Parti tarafından kendilerine sunulan yargı paketiyle ilgili değerlendirmesinde, "Eğer iktidar böyle bir yargı paketi sunuyorsa sunacağı ilk yer TBMM'dir. Daha sonra bu ilgili komisyonlarda incelenir ve Genel Kurul'a gelir. Burada komisyonları devre dışı bırakmak demek, TBMM'yi devre dışı bırakmak demektir. Bu doğru bir şey değildir ama CHP bu olaya şöyle bakıyor ki eğer iktidar bizle bir konuyu görüşmek istiyorsa biz buna 'hayır' demeyiz, reddetmeyiz. Yani peşinen 'bu doğru değildir, biz görüşmüyoruz' demeyiz. O yüzden Sayın AK Partili Mehmet Muş’un önerisini aldık ve bizim hem anayasa hem de adalet komisyon üyelerimiz bunu inceliyor" dedi.

CHP'li Özkoç, AK Parti tarafından iletilen yargı alanında düzenlemeler içeren paketi değerlendirdi. Özkoç, kendilerine sunulan yargı paketinde eleştirdikleri bir konu olduğunu söyleyerek, "Eğer iktidar böyle bir yargı paketi sunuyorsa sunacağı ilk yer TBMM'dir. Daha sonra bu ilgili komisyonlarda incelenir ve Genel Kurul'a gelir. Burada komisyonları devre dışı bırakmak demek, TBMM’yi devre dışı bırakmak demektir. Bu doğru bir şey değildir; ama CHP bu olaya şöyle bakıyor ki eğer iktidar bizle bir konuyu görüşmek istiyorsa biz buna 'hayır' demeyiz, reddetmeyiz. Yani peşinen, 'bu doğru değildir, biz görüşmüyoruz' demeyiz. O yüzden Sayın AK Partili Mehmet Muş'un önerisini aldık ve bizim hem anayasa hem de adalet komisyon üyelerimiz bunu inceliyor" dedi.