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CHP'li Özkoç: Yargı paketinin sunulacağı ilk yer TBMM'dir

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 11:46 | Son Güncelleme

  CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Özkoç, AK Parti tarafından kendilerine sunulan yargı paketiyle ilgili değerlendirmesinde, "Eğer iktidar böyle bir yargı paketi sunuyorsa sunacağı ilk yer TBMM'dir.

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Özkoç, AK Parti tarafından kendilerine sunulan yargı paketiyle ilgili değerlendirmesinde, "Eğer iktidar böyle bir yargı paketi sunuyorsa sunacağı ilk yer TBMM'dir. Daha sonra bu ilgili komisyonlarda incelenir ve Genel Kurul'a gelir. Burada komisyonları devre dışı bırakmak demek, TBMM'yi devre dışı bırakmak demektir. Bu doğru bir şey değildir ama CHP bu olaya şöyle bakıyor ki eğer iktidar bizle bir konuyu görüşmek istiyorsa biz buna 'hayır' demeyiz, reddetmeyiz. Yani peşinen 'bu doğru değildir, biz görüşmüyoruz' demeyiz. O yüzden Sayın AK Partili Mehmet Muş’un önerisini aldık ve bizim hem anayasa hem de adalet komisyon üyelerimiz bunu inceliyor" dedi.

CHP'li Özkoç, AK Parti tarafından iletilen yargı alanında düzenlemeler içeren paketi değerlendirdi. Özkoç, kendilerine sunulan yargı paketinde eleştirdikleri bir konu olduğunu söyleyerek, "Eğer iktidar böyle bir yargı paketi sunuyorsa sunacağı ilk yer TBMM'dir. Daha sonra bu ilgili komisyonlarda incelenir ve Genel Kurul'a gelir. Burada komisyonları devre dışı bırakmak demek, TBMM’yi devre dışı bırakmak demektir. Bu doğru bir şey değildir; ama CHP bu olaya şöyle bakıyor ki eğer iktidar bizle bir konuyu görüşmek istiyorsa biz buna 'hayır' demeyiz, reddetmeyiz. Yani peşinen, 'bu doğru değildir, biz görüşmüyoruz' demeyiz. O yüzden Sayın AK Partili Mehmet Muş'un önerisini aldık ve bizim hem anayasa hem de adalet komisyon üyelerimiz bunu inceliyor" dedi.

'UYUŞTURUCU SATANLARA İNDİRİM KABUL ETMEYECEĞİZ'

Özkoç, kendilerine sunulan yargı paketine ilişkin, AK Parti ile görüşmelerin hafta sonuna kadar süreceğini belirtti. Pakete ilişkin kendi eleştirilerini açık bir şekilde söyleyeceklerini bildiren Özkoç, şöyle konuştu: "Eğer o konularda herhangi bir düzeltilme olursa genel kurulda bunun geçmesi için biz de destek vereceğiz. Ama herhangi bir konuda yanlış, bizim eleştirdiğimiz bir şey olursa oradaki muhalefetimizi sergileyeceğiz. Bundan sonraki yargı paketleri için bir kırmızı çizgimiz var. O kırmızı çizgimiz de bundan sonra uyuşturucu satan ve bu uyuşturucu imal edenlerle ilgili herhangi bir indirimi kabul etmeyeceğiz. En ağır ceza ile yargılanmalarını istiyoruz, kadına şiddet ve çocuk tacizi gibi konularda da yine anayasa içerisinde herhangi bir indirimi kabul etmiyoruz ve en ağır şekilde cezalandırmalarını istiyoruz."

'YARGININ ÜZERİNDE HİÇBİR GÜÇ OLAMAZ'

Özkoç, sunulan yargı paketinde itiraz edecekleri maddelerin bulunduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Bu yargı paketinde, 'yargı süreci tamamlanarak beraat etmiş ve pasaportuna el konmuş kişilerin kolluk kuvveti ve İçişleri Bakanlığı'nın önerisiyle pasaportları iade edilir' diyor. Yargı kararıyla beraat etmiş kişilerin pasaportlarının iade edilmesi doğru ancak kolluk kuvvetleri ve İçişleri Bakanlığı'nın önerisine ihtiyaç yoktur. Çünkü yargının üzerinde kimse olamaz. Ne Cumhurbaşkanı, ne biz milletvekilleri hiç kimse olamaz. İşte 'güçler ayrılığı' dediğimiz yasama, yargı ve yürütmedeki olay tam da budur. Yargının üzerinde kimse olamaz ve yargının kararı uygulanmalıdır. Biz yargının kararının uygulanmasının doğru olduğunu söyleyeceğiz ve kabul etmezlerse buna itiraz edeceğiz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-CHP'li Özkoç açıklama

Haber-Kamera: Kaan ULU/ANKARA, (DHA)

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