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CHP’li Özkoç’tan tezkere açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.10.2019 23:04 | Son Güncelleme

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Türkiye Cumhuriyetinin Mehmetçiği oradaysa yarın ona karşı yapılacak bir saldırıya karşı biz o tezkereye evet dedik.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Türkiye Cumhuriyetinin Mehmetçiği oradaysa yarın ona karşı yapılacak bir saldırıya karşı biz o tezkereye evet dedik. Bu tezkere oradaki Mehmetçiği korumak, insan haklarını korumak, barışı korumak ve oradaki huzuru tesis etmek için evet denilen bir tezkere" dedi.
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Parti Genel Merkezinde basın toplantısı düzenlendi. Türk Ordusu tarafından Fırat’ın doğusuna başlatılan Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özkoç, "Suriye olan ilişkilerimizde CHP olarak biz baştan beri ilişkilerimizin nasıl olacağı konusunu kamuoyuna açık açık ifade ettik. Biz Orta Doğu’nun sorunlarını Orta Doğu devletleri tarafından birlikte çözebileceğimizi ifade ettik" şeklinde konuştu.
Muhalefet tarafından onaylanan Irak ve Suriye tezkeresi hakkında konuşan Özkoç, "Askerlerimizin oraya gitmesine, tezkereye evet dedik. O Mehmetçik, Türkiye Cumhuriyeti arkamda diye orada nöbet tutuyor. O Mehmetçiğin, siyasetle alakası yok. O Mehmetçik vatan görevini yapıyor. Türkiye Cumhuriyetinin Mehmetçiği oradaysa yarın ona karşı yapılacak bir saldırıya karşı biz o tezkereye evet dedik. Bu tezkere; oradaki Mehmetçiği korumak, insan haklarını korumak, barışı korumak ve oradaki huzuru oradaki tesis etmek için evet denilen bir tezkere. Yoksa senin fetih duygularını tatmin etmek için, kendi iç siyasetine Mehmetçiği alet yapman için verilmiş tezkere değildir. Türkiye bu harekatta, kahraman Mehmetçiğimizin inşallah burnu kanamadan, o bölgeden çıkarken de ulusal arenada itibarımızı küçük düşürmeden, Türkiye’nin itibarına yakışır bir şekilde, o bölgede yaşayan bütün insanların huzurunun tesis edildiği, Mehmetçiğimizin güvenliğinin de alındığı bir şekilde inşallah bu harekat tamamlanır. Bizim CHP olarak söz konusu vatan olduğunda, millet olduğunda, bayrak olduğunda gerisi teferruattır deriz" açıklamasında bulundu.

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