CHP'li Öztrak: 1 milyon 376 bin kişi işsizler ordusuna katılmış

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, "Gördük ki işsiz sayımız 4 milyon 720 bin kişiye ulaşmış. Bir önceki yılın aynı dönemine göre artışa baktığımız zaman 1 milyon 376 bin kişi işsizler ordusuna katılmış" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, genel merkezde basın toplantısı düzenledi. Bugün açıklanan işsizlik rakamlarına değinen Öztrak, "Gördük ki en dar tanımıyla işsiz sayımız 4 milyon 720 bin kişiye ulaşmış. Bir önceki yılın aynı dönemine göre artışa baktığımız zaman 1 milyon 376 bin kişi işsizler ordusuna katılmış. Bu serinin rekoru. Bugüne kadar böylesine yüksek bir işsiz sayısında bu kadar yüksek bir artış olmamıştı. İşsiz sayısı 1 milyon 376 bin kişi artarken bunun 811 bin kişisi bu dönemde bir işte çalışıyor olup da işini kaybedenler. Yani yaklaşık işsiz saysındaki her 100 kişilik artışın 59’u işini kaybedenlerden oluşuyor. Geri kalan kısmı da bu dönemde iş arayıpta hala iş bulamayanlar. Ama burada önemli olan işini kaybedenler" diye konuştu.

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