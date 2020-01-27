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CHP’li Öztrak: ”Aktif fay hatları üzerinde yerleşime izin vermemeliyiz”

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.01.2020 20:02 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak,”Artık aktif fay hatları üzerinde yerleşime izin vermemeliyiz.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak,”Artık aktif fay hatları üzerinde yerleşime izin vermemeliyiz. Ya da özel tedbirler aldıktan sonra bu yerleşim izinlerini vermeliyiz” dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Merkezde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. 24 Ocak Cuma günü meydana gelen, merkez üssü Elâzığ olan ve çevre illerde hissedilen 6,8 büyüklüğündeki depremi hatırlatan Öztak, “Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz’’ dedi.
Depremin hemen ardından vatandaşların yaralarını sarmak için tüm ülkenin seferber olduğunu belirten Öztrak, “Başta sahada canla başla çalışan arama kurtarma ekiplerimiz olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz. Genel başkanımızın talimatıyla, Cumhuriyet Halk Partisi yönetimindeki büyükşehir belediyelerimiz, kurtarma ve ilk yardım ekiplerini deprem bölgesine hızla gönderdiler. Gönderilen bu ekipler bölgede enkaz kaldırma ve kurtarma faaliyetlerine iştirak ettiler. Isınma ve barınma ihtiyaçlarına destek oldular” diye konuştu.
Depremin siyasi şov konusu yapılmayacak kadar ciddi bir iş olduğunu vurgulayan Öztrak, “Deprem, içinde bulunduğumuz coğrafyanın bir gerçeğidir. Türkiye’nin neredeyse tamamı deprem riski taşıyor. Bu gerçekle, depremler yaşanmadan yüzleşmek ve tüm gelişmiş ülkeler gibi tedbir almak zorundayız. Deprem riskiyle mücadeleye, depremden önce başlanır. Depremden sonra ancak kriz yönetimi yapılır. Artık aktif fay hatları üzerinde yerleşime izin vermemeliyiz. Ya da özel tedbirler aldıktan sonra bu yerleşim izinlerini vermeliyiz” ifadelerini kullandı.

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