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  4. CHP’li Öztrak: “Berlin zirvesini olumlu karşıladığımızı ifade etmek isterim”

CHP’li Öztrak: “Berlin zirvesini olumlu karşıladığımızı ifade etmek isterim”

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.01.2020 16:02 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, “Libya meselesini çözmek için, hafta sonu gerçekleştirilen, Berlin zirvesini olumlu karşıladığımızı ifade etmek isterim.

CHP’li Öztrak: “Berlin zirvesini olumlu karşıladığımızı ifade etmek isterim”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, “Libya meselesini çözmek için, hafta sonu gerçekleştirilen, Berlin zirvesini olumlu karşıladığımızı ifade etmek isterim. Berlin Konferansından çıkan sonucun da bizim yaptığımız önerilerle uyumlu olması memnuniyet veren bir diğer husustur” dedi.
CHP’li Öztrak, Parti Genel Merkezinde gerçekleştirdiği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’nin yakın coğrafyasında ilgili değerlendirmeler yapan Öztrak, "Çevremizde tansiyon bir yükseliyor, bir düşüyor. Geçtiğimiz günlerde İdlib’de sağlanan ateşkes, Rusya’nın ve rejim güçlerinin hava saldırılarıyla bir defa daha kesintiye uğradı" dedi.
Başta İdlib olmak üzere Suriye’de yaşanan sıkıntıların Suriye’nin meşru yönetimi ile konuşarak halledilmesi gerektiğini söylediklerini vurgulayan Öztrak, “ Bunu dediğimiz için, Erdoğan bize demediğini bırakmadı. Ama Putin söyleyince, Türkiye ve Suriye yetkilileri Moskova’da masaya oturuverdi. Bize laf yetiştirmek yerine, söylediğimizde bunu yapsalardı hem bu kadar şehit vermeden, milyarlarca dolar harcamadan, milyonlarca Suriyeli yerinden yurdundan olup ülkemize gelmeden durumu kontrol edebilecektiler, hem de Putin’in elini bu kadar güçlendirmeyeceklerdi" diye konuştu.
Öte yandan Öztrak, son 3 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Putin ile yüz yüze ve telefon aracılığıyla toplam 70’ten fazla görüşmesinin olduğunu kaydetti.
Türkiye’nin etrafında enerji kaynaklarının bulunması ve kullanılması konusunda yeni ittifaklar oluştuğunu söyleyen Öztrak, bu durumda Türkiye’nin değerli bir yalnızlığa sığınamayacağını aktararak, "Biz bu nedenle gecikmiş olsa da Libya ile münhasır ekonomik bölge anlaşması imzalanmasını destekledik. Şimdi bunu bir adım öteye taşımak zorundayız. Doğu Akdeniz’in zenginlik ve refahından tüm bölge ülkelerinin adil bir şekilde yararlanmasına öncülük etmeliyiz. Bunun yolu ise bölge ülkeleriyle ilişkilerimizin normalleşmesinden geçmektedir. Sorunları bir masa etrafında oturup konuşabilmeliyiz. Bu nedenle Libya meselesini çözmek için, hafta sonu gerçekleştirilen, Berlin zirvesini olumlu karşıladığımızı ifade etmek isterim. Berlin Konferansından çıkan sonucun da bizim yaptığımız önerilerle uyumlu olması memnuniyet veren bir diğer husustur” şeklinde konuştu.
Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Öztrak, erken seçimle ilgili soruya "Seçime karar verecek olan Erdoğan’ın kendisidir. Ne zaman seçime gidileceğine Erdoğan karar verecektir; ama biz her an seçime gidilecek gibi hazırız" şeklinde yanıt verdi.

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