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CHP'li Öztrak: Bizim abdestimizden şüphemiz yok

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.12.2018 23:46 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya ziyaretine ilişkin yapılan eleştirilere cevap vererek, "Biz bu ülkenin bütünlüğünden yanayız.

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya ziyaretine ilişkin yapılan eleştirilere cevap vererek, "Biz bu ülkenin bütünlüğünden yanayız. Bizim abdestimizden şüphemiz yoktur" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, partisinin Tekirdağ'daki bir düğün salonunda düzenlenen toplantısına katıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya ziyaretinde Türk-Alman Parlamenter Grubu'nda yer alan parlamenterlerle görüşmesi sonrası yapılan eleştirileri değerlendiren Öztrak, "Biz bu ülkenin bütünlüğünden yanayız. Bizim abdestimizden şüphemiz yoktur. Bu parti Mustafa Kemal'in kurmuş olduğu savaş meydanlarında emperyalizme kafa tutan ve bugüne kadar bu ülkeyi bölmek isteyen her türlü emperyalist politikalara karşı duran, emperyalistlerin her türlü girişimine karşı duran bir partidir. Biz onların söylediklerini dinleriz, bunların içerisinde yanlışlar varsa eleştirileri yaparız. Ama bizim kırmızı çizgilerimiz bellidir. Biz hiçbir ayrılıkçı ile dini etnik cinsel herhangi bir ayrım yapan hiç kimseyle aynı çizgide olmadık, olmayacağız. Biz bu ülkenin bütünlüğünden yanayız. Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu, kuruluşun ve kurtuluşun partisidir" diye konuştu.

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