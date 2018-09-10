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CHP'li Öztrak: CHP mahalli idare seçimlerine kilitlenmiştir

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.09.2018 17:24 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "CHP şu anda önümüzdeki dönemdeki mahalli idare seçimlerine kilitlenmiştir.

CHP'li Öztrak: CHP mahalli idare seçimlerine kilitlenmiştir

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "CHP şu anda önümüzdeki dönemdeki mahalli idare seçimlerine kilitlenmiştir. İçimizde sürekli bir kavga varmış izlenimi verilmeye çalışılmaktadır, kavga yoktur. El ele tutuşuyoruz, mahalli idare seçimlerinde en doğru adaylarla, en iyi sonucu almak için yürüyoruz" dedi.
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Toplantı esnasında, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak basın toplantısı düzendi. Faik Öztrak ilk olarak dün CHP'nin 95. kuruluş yıl dönümünün kutlandığını hatırlattı, "Kurucu Genel Başkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'en büyük iki eserimden biridir' dediği ve yeni bir devlet kuran partimizin, Cumhuriyetimizin, demokrasimizin ve bize oy versin, vermesin halkımızın tamamının yaşam biçiminin güvencesi olmaya devam edeceği yönündeki kararlılığımızın altını bir kez daha çizmek istiyorum" dedi.
'TÜRK LİRASININ DEĞERİ SERBEST DÜŞÜŞE GEÇTİ'
Son günlerde yaşanan ekonomik gelişmeyi değerlendiren Öztrak, ''Millete 24 Haziran öncesi ne denildi, ''24'ünde siz bu kardeşinize yetkiyi verin, ondan sonra bu faizle nasıl uğraşılır göreceksiniz'' Millet size yetkiyi verdi, enflasyon hortladı, faiz patladı, Türk lirasının değeri serbest düşüşe geçti. Sizden tık yok. Siz yeni yerli ve milli içeceklerinizi, ejder meyveli smoothieyi, starex meyvesi eşliğinde aloeverayı yudumlarken millete aspirin yutturmaya devam ediyorsunuz" diye konuştu.
'MECLİS ARAŞTIRMASI VERECEĞİZ'
CHP'li Öztrak, 24 Haziran seçimlerinde, "polislerin, öğretmenlerin, hemşirelerin, din görevlilerinin ve diğer idarecilerin emeklilik ek göstergelerinin 3600'e çıkarılacağının" vaat edildiğini hatırlatarak, "Nerede arkadaşlar? 100 günlük eylem planında bunu göremedik. Köprüleri, yolları, kanalları gördük ama çalışanlarımızın özlük haklarına dönük bu düzenlemeyle ilgili herhangi bir açıklama görmedik. Önümüzdeki dönemde mutlaka bunun takipçisi olacağız" diye konuştu.
'YASALARDA ARTIK İTTİFAK YOK Kİ'
CHP'nin bir önceki MYK toplantısında, yerel seçimlerde olası AK Parti-MHP ittifakı ile CHP'nin İYİ Parti ile ittifak kurması durumunda yaşanabilecekler üzerinde durulduğuna yönelik iddiaların hatırlatıldığı Öztrak, "CHP ittifak düşünüyor mu?" sorusuna şöyle cevap verdi:
"Hayır. Bu bir görüş değişikliği değil, analiz. Karşı taraf 'Biz seçime giderken ittifak yapacağız' diyor. Tabii o da sıkıntılı, nasıl ittifak yapacaksınız? Yasalarda artık ittifak yok ki. Bu seçimde millet kendine en iyi hizmet edecek olan adayı seçecek. Burada adeta cephe oluşturulmak suretiyle ve bizi de buna zorlamak suretiyle milletin iradesine ipotek konmak isteniyor."
Öztrak, "AK Parti-MHP ittifakında CHP'nin 8 ili kaybedeceğine" yönelik iddiaya ise böyle bir şeyin olmadığını belirtti.
'KAVGA YOKTUR. EL ELE TUTUŞUYORUZ'
Öztrak, "Eski CHP Genel Başkanlarından Deniz Baykal'ın açıklamalarını ve 'iç hesaplaşma artık bitmeli' çağrısını nasıl değerlendirirsiniz?" sorusu ise şu şekilde cevap verdi:
"CHP şu anda önümüzdeki dönemdeki mahalli idare seçimlerine kilitlenmiştir. İçimizde sürekli bir kavga varmış izlenimi verilmeye çalışılmaktadır, kavga yoktur. El ele tutuşuyoruz, mahalli idare seçimlerinde en doğru adaylarla, en iyi sonucu almak için yürüyoruz. Çünkü biliyoruz ki bu seçim, tek adam parti devleti rejimine dur diyeceğimiz, kontrol altına alabileceğimiz son seçimdir. Bundan sonrası çok daha zor olacaktır."

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