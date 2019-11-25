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CHP'li Öztrak: CHP'de çete arayanlar, Kuvay-i Milliye ruhunu bulur

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.11.2019 17:21 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Bir tek CHP ruhunu hiç anlamayanlar, bu ruhu hiçbir zaman içlerine sindiremeyenler, CHP'nin içerisinde çete arama gafletine düşerler.

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Bir tek CHP ruhunu hiç anlamayanlar, bu ruhu hiçbir zaman içlerine sindiremeyenler, CHP'nin içerisinde çete arama gafletine düşerler. CHP'de çete arayanlar her zaman karşılarında Kuvay-i Milliye ruhunu bulmuşlardır, bundan sonra da bulacaklar" dedi.
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, toplantının ardından basın toplantısı düzenledi.
'GENEL BAŞKANIMIZIN SÖYLEMİ ÇARPITILDI'
Öztrak, CHP'li bir siyasetçinin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giderek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğü iddiasına değinerek, şöyle konuştu:
"Bu kumpas senaryosu medyada bazı aktörler kullanılarak ortaya konuyor. Saray medyası genel başkanımızın televizyondaki söylemini çarpıtarak köpürttüğü ve hiçbir zaman söylenmemiş 'biliyorum; ama söylemem' yaygarasının arkasına sığındı. Medyadaki asılsız iddiaların ispatını, bunlarla uzaktan yakından hiçbir ilgisi olmayan genel başkanımızdan isteyerek, kendisine meydan okudu. Genel başkanımız da İzmir'de aynı gün çıktı ve kumpasın kime yaradığını, hangi amaçla yapıldığını anlatıp, 'hodri meydan' dedi. O gün bu gündür AK Parti Genel Başkanından tık yok."
'BU CHP'YE DÜZENLENMİŞ BİR KUMPASTIR'
Bu kumpasın asıl hedefinin CHP ve genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyleyen Öztrak, "Bu olay CHP'ye düzenlenmiş bir kumpastır. Bu kumpas ona buna değil CHP’ye karşı tezgahlanmıştır. Sayın genel başkanımızın bu konudaki sözlerinin ve uyarılarının haklılığı bir kez daha ortaya çıkmıştır. Esasen gören gözler için bu olaydan ibret alınacak ciddi dersler vardır. Biz CHP'ye kurulan bu kirli kumpası sükunetle genel hukuk ve parti hukuku içerisinde bozmaya kararlıyız" diye konuştu.
'CHP'DE ÇETE ARAYANLAR KUVAY-İ MİLLİYE RUHUNU BULUR'
CHP’nin ruhunda her zaman Kuvay-i Milliye’nin var olduğunu söyleyen Öztrak, "Bir tek CHP ruhunu hiç anlamayanlar, bu ruhu hiçbir zaman içlerine sindiremeyenler, CHP'nin içerisinde çete arama gafletine düşerler. CHP'de çete arayanlar her zaman karşılarında Kuvay-i Milliye ruhunu bulmuşlardır, bundan sonra da bulacaklar. Kumpas CHP’ye kurulmuştur, bunu bir olarak beraber olarak püskürteceğiz" dedi.
'HİÇBİR ARKADAŞIMIZ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPMADIK'
Öztrak, Muharrem İnce'nin "Partim bana sahip çıkmıyor" sözlerinin hatırlatılması üzerine de "Sayın Muharrem İnce ile ilgili iddiaların gündeme gelmesi üzerinden 3 gün dahi geçmedi. Biz bu konuda hiçbir arkadaşımız ile ilgili açıklama yapmadık. Biz hiçbir arkadaşımızın böyle bir savunmaya ihtiyacı olduğunu da düşünmüyoruz" dedi. Öztrak ayrıca "Muharrem İnce ile ilgili disiplin süreci başlatılacak mı?" sorusuna "Bir disiplin süreci başlatılması konusu bugün topladığımız MYK gündeminde yoktu" diye cevap verdi.

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