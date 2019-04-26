CHP’li Öztrak: “CHP’nin kazandığı büyükşehirlerde hizmet alan vatandaşlarımızın sayısı yüzde 12’den 45’e çıktı”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, “Seçimden önceki hedeflerimize büyük ölçüde ulaştık. 2014’te CHP’nin kazandığı büyükşehir belediyelerinde hizmet alan vatandaşlarımızın sayısı ülkemizdeki toplam nüfusun yüzde 12’si kadardı. Bu oran 2019 seçimlerinden sonra yüzde 45’e çıktı” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcı Faik Öztrak, büyükşehir belediye başkanları toplantısı sonrasında parti genel merkezinde basın açıklaması düzenledi. Toplantı hakkında bilgi veren Öztrak, belediye başkanlarının Genel Başkana geçmiş olsun dileklerini ilettiğini söyleyerek, “Toplantıda ayrıca CHP ve Millet İttifakı’nın yerel seçimlerdeki performasını da büyükşehir bazında değerlendirdik. Seçimden önceki hedeflerimize büyük ölçüde ulaştık. 2014’te CHP’nin kazandığı büyükşehir belediyelerinde hizmet alan vatandaşlarımızın sayısı ülkemizdeki toplam nüfusun yüzde 12’si kadardı. Bu oran 2019 seçimlerinden sonra yüzde 45’e çıktı” diye konuştu.

Türkiye’nin milli gelirine en çok katkı veren kentlerin yönetiminin de CHP’li belediye başkanlarına geçtiğini kaydeden Öztrak, “Bugün kazanılan büyükşehirlerle birlikte CHP’li belediyelerin temsil ettiği milli gelir büyüklüğü yaklaşık toplam milli gelirin yüzde 59’u. Bu göstergeler şüphesiz başarıya işaret ediyor, hem de sorumluluğumuzun çok büyük olduğunu ortaya koyuyor. Bu sorumluluğu yerine getirirken uyacağımız ilkeler, esaslar konusunda da değerlendirmeler yaptık ve kararlar aldık” ifadelerini kullandı.

Belediye başkanlarının kentlerine hizmet etme heyecanı içinde olduklarını söyleyen Öztrak, seçimlerin üzerinden 26 gün geçmesine ve Ekrem İmamoğlu’nun mazbatasını almasına rağmen İstanbul’daki seçim sürecine dair belirsizliğin hala devam ettirilmeye çalışıldığını öne sürdü. Öztrak, “YSK’nın pusulası hukuktur. Birileri bu ülkede bir hukuk cinayeti tasarlıyor olabilir. Ağır baskılara rağmen YSK’nın bu cinayete müsaade etmeyeceğini biliyoruz” dedi.

Öztrak, toplantıda alınan kararları ise şöyle açıkladı:

“CHP’li belediyelerin milletimizin Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kurduğu Cumhuriyet’in, ülke bütünlüğünün, çoğulcu demokrasinin, örgütlü toplumun, bireyin gelişmesinin, insan haklarının bireysel kültürel haklara ve kültürel mirasa duyarlılığı, korumaya muhtaçların ve dezavantajlı grupların, çevrenin ve tüketicinin korunmasının güvencesi olacaklarını bir defa daha teyit ettik. Belediyelerimiz insan odaklı hizmet anlayışı ile insan haklarına birinci önceliği verecekler, hizmete erişme haklarını fırsat eşitliği çerçevesinde sağlayacaklar, hiçbir koşulda hukukun üstünlüğü ilkesinden ödün vermeyecekler, farklı sosyal kökenlerden ve bölgelerden gelen insanların birlikte huzur içinde yaşamasını sağlamak ve sosyal yaşamlarını iyileştirmek belediyelerimizin öncelikli görevlerinden olacaktır. Hizmetleri en hızlı, ekonomik, verimli, zamanında ve yeterli biçimde üreterek sunabilecek kurumsal yapıyı süratle gerçekleştirecektir. Atamalarda liyakat en önemli kriter olacak, belediyelerde siyaseti bir tek belediye başkanları yapacak. Belediyelerimiz etkin bir stratejik planlamayla gelecekte karşılaşılacak olası sorunlara ve ihtiyaçlara her zaman hazırlıklı olacaklardır. Kendini sürekli yenileyip geliştiren, bilgi ve iletişim teknolojilerinden en geniş şekilde yararlanan mekanizmaları oluşturacaklardır. Kapsamlı, çağdaş, hizmete odaklanmış, hemşehrilerin tamamının kentin sosyal hayatına katılımını sağlayacak yerel yönetim anlayışıyla, gençlere yurtların, kreşlerin, yüzme havuzlarının, kadın sığınma evlerinin, bakıma muhtaçlar ve yaşlılar evlerinin, gençlik ve kültür merkezlerinin, halk sağlığı merkezilerinin yapımına önem vereceklerdir. Başkanlarımız belediye şirketlerini mercek altına alacaklardır. Belediye şirketlerini kolay, keyfi, denetimsiz para harcayan bir yapı olmaktan çıkaracaklardır. Kentlerinde oluşan değer artışlarını saydam bir şekilde kaynağa dönüştüreceklerdir. Belediyelerimiz akredite yerli şirketler aracılığıyla bağımsız denetim yaptırmaya önem vereceklerdir. Tarımsal desteklere, kooperatifleşmeye ağırlık vereceklerdir. Bu kapsamda kadın kooperatiflerini özellikle destekleyeceklerdir. Belediye meclislerinde muhtarların, meslek odalarının, sendikaların, çevre örgütlerinin, sivil toplum temsilcilerinin ve alınacak kararlardan etkilenen tüm tarafların müzakere süreçlerine katılımı sağlanacaktır. Hedef belediyelerimizi katılımcı, çoğulcu, etkin, demokratik, hesap veren, şeffaf, bilgi edinme hakkına saygılı, çağdaş bir yerel yönetim anlayışıyla yönetmektir. Yerel yönetimlerimizin ortak sorunlarına ortak çözümler geliştirilecektir. Belediyelerimizin bu ilkeler çevresinde faaliyet gösterip göstermedikleri Genel Merkezimiz tarafından etkili biçimde denetlenecektir.”



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