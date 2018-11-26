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CHP'li Öztrak: CHP'yi terörle yan yana getirmek edep yoksunluğudur

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.11.2018 16:32 | Son Güncelleme

 CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emperyalizme karşı savaşırken kurduğu, milliyetçiliği duvarlara değil Kıbrıs'ın Beşparmak Dağları'na, Ege'nin mavi sularına yazmış bir genel başkanı olan ve ayrıca bir başka genel başkanına PKK terör örgütü tarafından suikast tertip edilmiş CHP'yi terörle yan yana getirmek edep yoksunluğudur'' dedi.

CHP'li Öztrak: CHP'yi terörle yan yana getirmek edep yoksunluğudur

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emperyalizme karşı savaşırken kurduğu, milliyetçiliği duvarlara değil Kıbrıs'ın Beşparmak Dağları'na, Ege'nin mavi sularına yazmış bir genel başkanı olan ve ayrıca bir başka genel başkanına PKK terör örgütü tarafından suikast tertip edilmiş CHP'yi terörle yan yana getirmek edep yoksunluğudur'' dedi.
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında partinin genel merkezinde toplandı. Toplantı sırasında, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak basın toplantısı düzenledi. Öztrak, ''1 ay önce 'Herkes kendi yoluna' deyip, ayrılanlar dün panik içinde yeniden kucaklaşıyorlardı. Bunlar 3 büyük şehirde havlu atacaklarını anladılar ve bu 3 büyük şehirden birini bile alamayacaklarını gördüler'' dedi.
'CHP'Yİ TERÖRLE YAN YANA GETİRMEK EDEP YOKSUNLUĞUDUR'
Öztrak, sözlerini şöyle sürdürdü:
''Bu zevatı izlerken milletimizin başı döndü. Ancak bunlarda nasıl bir omurga varsa dönmekten bir türlü yorulmadılar. Üzülerek söylüyorum ki karşımızda artık ciddiye alınacak sorumlu bir siyaset anlayışı yoktur. Karşımızda kendi bekasından başka bir şey düşünmeyen, koltuklarını koruyabilmek için milletimizi bölmeyi dahi göze alacak kadar gözü dönmüş, ülkenin bekası açısından tehdit oluşturan bir şer ittifakı vardır. Siyasette dip yapan bu ittifak üslupta da maalesef dip yapmaktadır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emperyalizme karşı savaşırken kurduğu, milliyetçiliği duvarlara değil Kıbrıs'ın Beşparmak Dağları'na, Ege'nin mavi sularına' yazmış bir genel başkanı olan ve ayrıca bir başka genel başkanına PKK terör örgütü tarafından suikast tertip edilmiş CHP'yi terörle yan yana getirmek edep yoksunluğudur. CHP'ye karşı bu suçlamalarda bulunanlardan AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sicili ortadır. Bugün terör örgütü olduklarını açık açık söyledikleri FETÖ örgütüne 'Ne istediniz de vermedik' diye gözyaşları içinde seslenen, milliyetçiliği ayaklar altına alan kişidir. Bu sözleri içine sindirebilen iktidarın küçük ortağı da nefret dilinde büyük ortaktan aşağıya kalmamaktadır. Atılan bu çamurlar CHP'nin üzerinde durmaz. Ama madem böyle bir iddiayı ortaya attınız onlara şunu söylüyorum: Bu dediklerinizi ispat etmezseniz şeref yoksunusunuz."
'NEREDEN ÇIKTI BU FEDERAL SİSTEM?'
AK Parti'nin bazı milletvekillerinin geçen hafta Almanya'ya gittiğini hatırlatan Öztrak, ''Gidiş sebeplerini de sosyal medyadan paylaşmışlar. Sebep de Almanya'daki federal sistemin işleyişi hakkında görüş alışverişi hakkında bulunmakmış. Bir de rivayet o ki Sayın Bahçeli'de bu ziyarete ön izin vermiş. Nerden çıktı bu federal sistem? Neler oluyor? Anayasa değişikliği referandumuna gidilirken 'Cumhurbaşkanına eyalet kurma yetkisi veriliyor' diye uyarmıştık. O dönemde sarayın baş danışmanlarından biri çıkıp Çin'i örnek göstererek ‘referandumdan evet çıkarsa eyalet sistemine geçilmesi gerektiğini’ de açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisi de bundan bir kaç yıl önce 'Osmanlı'da da Lazistan ve Kürdistan vardı, Türkiye eyalet sisteminden korkmamalı' diye bir açıklama yapmıştı. Dışarıda emperyal güçlere şirin gözükmek için vatanı bölecek bu proje tekrar ısıtılırken içeride 10 parmakta 10 kara kendilerinden olmayan herkesi bölücü terör örgütünün yandaşı olarak karalıyorlar'' diye konuştu.
'KANATLI HAYVAN ÜRETİCİLERİ KAN AĞLIYOR'
11 şehirde 52 bayiliği olan dev bir kuruyemiş firması, İstanbul 3'üncü Havalimanı inşaatında da görev alan bir inşaat firması, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarına vagon imal eden bir şirket ve geri dönüşüm sektöründe faaliyet gösteren bir büyük firmanın konkordato ilan ettiğini belirten Öztrak şunları söyledi:
''Beyaz et sektöründe Sakarya ve Kocaeli bölgesinde faaliyet gösteren her 100 firmadan 32'sinin, Ege Bölgesi'nde ise her 100 firmadan 13'ünün artan maliyetlere dayanamayıp üretimini sonlandırdığını Üretici Birliği açıkladı. Türkiye Kanatlı Hayvan Üreticileri Merkez Birliği, ülke genelinde toplam 14 bin üretici firmanın yüzde 50'sinin önümüzdeki ay itibariyle kapanması endişesini dile getirdi. Vatandaşın ayda ortalama her birinin 15 kilo et yediğini söyleyen bunun yerine biraz balık, tavuk ve hindi eti yenirse bu işin çözüleceğini dile getiren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin bu gelişmeleri dikkatine sunuyorum. Millet zaten kırmızı et yiyemiyordu bu gidişle kanatlı hayvan eti de yiyemez duruma gelecek. Kanatlı hayvan üreticileri de kan ağlıyor.''
'BU BEYLER ÜLKEYİ SOYANI DEĞİL, SOYANI YAKALAYANI GÖREVDEN ALIYORLAR'
Ekonomiye güvenin kalmadığını ve üretimin bittiğini belirten Öztrak, ''Memlekette üniversiteli işsiz sayısı 1 milyon 100 bini aşmış. Hayat pahalılığında ülkemizde dünyadaki ilk 10 ülke arasına girmiş. Ama bakıyoruz bu beyler sıkıntıların sorumlusu olarak soğanı bulmuşlar. Soğan depolarında soğan sayıyorlar. Yine pansuman ve aspirin tedavisi uyguluyorlar. Saraydaki bu beylere hatırlatalım eğer sorumlu arıyorsanız soğana değil ülkeyi soyana bakacaksınız. Ama bu beyler ülkeyi soyanı değil soyanı yakalayanı görevden alıyorlar. En son İstanbul Belediyeleri'ni denetleyen Sayıştay 15'inci Grup Başkanı'nı da görevden aldılar'' diye konuştu.

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