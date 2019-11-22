CHP'li Öztrak: 'Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum' demek gerçekten ürkütücü

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti İzmir İl Başkanlığı balkonunda Külliye'de CHP'li isimle görüştüğü yönündeki iddiaları hatırlatarak yaptığı açıklamaya İzmir'de gerçekleşen 'Yerel Yönetimler Reformu ve Yerel Demokrasi Buluşması'nda şu sözlerle yanıt verdi:

"KİM OLDUĞUNU AÇIKLAMAKA SAYIN ERDOĞAN'IN GÖREVİDİR"

"Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan yine söylemediğini bırakmamış. Açıkça bir şey söyleyeyim genel başkanımızın bir ifadesi vardı. Kendisi diyor ki 'CHP'yi karıştırmak için bu Saray her şeyi yapar' diyor. Dolayısıyla 'Bu habere şaşırdınız mı' diye soruyorlar. 'Bu habere şaşırmadık' diyor. Ondan sonra bu yaptı, şu yaptı hiçbiri yok ortada. 'Sadece hangi memurların sizinle uğraşma konusunda görevlendirildiği konusunda isim verir misiniz' deniyor. Orada da 'İsim vermeyeceğim' deniliyor. Daha sonra 'Peki bir tahmininiz var mı, kim gitmiştir' diye, 'Böyle bir isim de vermek istemiyorum' diyor. Şimdi burada Erdoğan'ı bu konuda açıklama yapmaya davet ediyorum. Bugün Erdoğan bu açıklamayı yaptı. Şimdi genel başkanımıza 'Kim yaptı bunu açıkla' diyor. Çünkü sonuç itibariyle bu bilgiyi veren yazarın ifadesiyle bir saray görevlisi. Dolayısıyla bu bilgiyi verenin kim olduğunu bulmak doğruysa da eğer oraya gelenin kim olduğunu açıklamak Sayın Erdoğan'ın görevidir. Genel başkanımız da 'açıkla' diyor. O da cevap veriyor, 'Sen açıkla' diyor. Neyi açıklayacak?"