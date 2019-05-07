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CHP’li Öztrak: Daha önce yapılan seçimler de şaibeli hale gelmiştir

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.05.2019 02:15 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, YSK’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi kararına ilişkin, “Alınan karar, ne milletin aklına yatmış, ne de içine sinmiştir.

CHP’li Öztrak: Daha önce yapılan seçimler de şaibeli hale gelmiştir

Kaan ULU/ANKARA, (DHA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, YSK’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi kararına ilişkin, “Alınan karar, ne milletin aklına yatmış, ne de içine sinmiştir. Bu kararla, daha önce yapılan seçimlerin sonuçları da artık şaibeli hale gelmiştir.

Seçimle gelenlerin, seçimle gitmemek için oynadıkları kirli oyun, YSK içindeki, talimatla hareket eden bir çete tarafından onaylanmıştır” dedi.
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, YSK’nın İstanbul kararının ardından partisinin Genel Merkezi’nde toplanan MYK sonrası açıklamada bulundu. 6 Mart 2019’un Türk demokrasi tarihine kara bir gün olarak geçtiğini söyleyen Öztrak, "31 Mart’ta sandıktan çıkan irade, dün masa başında gasp edildi. Açıkça ifade ediyorum ki; ülkemizde bir hukuk cinayeti işlendi. Kaybeden millet iradesinin tecelli ettiği sandıktır, Türk demokrasisidir. YSK kanunlara ve kendi içtihatlarına uymayarak, bu kararla kendini inkar etmiştir. 16 Nisan referandumunda mühürsüz oy kararında seçmen iradesinin üstünlüğüne vurgu yapan YSK, bugünkü kararıyla bu içtihadını görmezden gelmiş ve seçmen iradesini hiçe saymıştır. Alınan karar ne milletin aklına yatmış ne de içine sinmiştir. Bu kararla daha önce yapılan seçimlerin sonuçları da artık şaibeli hale gelmiştir” diye konuştu.
‘GÜNÜ GELDİĞİNDE HUKUK ÖNÜNDE BUNUN HESABINI VERECEKLER’
YSK'nın iktidarın baskılarına dayanamadığını öne süren Öztrak, bu kararla sandığa darbe yapıldığını belirterek, şunları söyledi:
"Seçimle gelenlerin, seçimle gitmemek için oynadıkları kirli oyun, YSK içindeki, talimatla hareket eden bir çete tarafından onaylanmıştır. Bu kararla, demokrasinin son meşruiyet kalesi olan sandığa darbe yapılmıştır. YSK, iktidarın baskı ve tehditlerine karşı duramamış, hukuku ve önceki içtihatlarını çöpe atmıştır. Demokrasinin temelini oluşturan hukukun üstünlüğü, kuvvetler ayrılığı, yönetimde denge ve denetim, alınan kararla açıkça ortadan kaldırılmıştır. Siyaset, ekonomi ve ülke güvenliği, çok daha derin bir belirsizliğe sürüklenmiştir. Türkiye, bu kararla rotasını çağdaş medeniyetlerden Orta Doğu’nun başarısız devlet ligine çevirmiştir. YSK, iktidarın hiçbir maddi temele dayanmayan itirazlarını kabul edip, seçimi iptal ederek kendi varlık sebebini inkar etmiştir. Kurul, iktidarın talimatıyla aldığı hukuk dışı kararla demokrasimizi bulunduğu kritik kavşaktan şarampole yuvarlamıştır. Anlaşılan iktidara gelirken ‘demokrasiyi, vakti geldiğinde inilecek bir tramvay’ olarak gören zihniyet, artık tramvaydan inmeye karar vermiştir. Bu utancı Türkiye’ye yaşatanlar, bu hukuk cinayetinin failleri ve azmettiricileri şüphesiz tarih, millet ve günü geldiğinde hukuk önünde bunun hesabını vereceklerdir.”
Öztrak, söz konusu karara imza atanların Ramazan’ın ilk iftarını kul hakkı yiyerek yaptıklarını söyledi.
‘PARTİ MECLİSİ ÜYELERİMİZİ VE TÜM MİLLETVEKİLLERİNİ GENEL MERKEZE ÇAĞIRDIK’
Tüm milletvekilleri ile Parti Meclisi üyelerini yarın sabah için Genel Merkez’e çağırdıklarını duyuran Öztrak, "Onların katılımıyla Genel Merkez’de PM ve kapalı grup toplantısı yapacağız. Türkiye’de demokrasinin tabutuna çivi çakan bu kararın ardından izleyeceğimiz yolu ve eylem planımızı konuşacağız. Millet iradesine darbe yapanlara izin vermeyeceğiz” diye konuştu.

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