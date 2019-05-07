CHP’li Öztrak: Daha önce yapılan seçimler de şaibeli hale gelmiştir

Kaan ULU/ANKARA, (DHA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, YSK’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi kararına ilişkin, “Alınan karar, ne milletin aklına yatmış, ne de içine sinmiştir. Bu kararla, daha önce yapılan seçimlerin sonuçları da artık şaibeli hale gelmiştir.

Seçimle gelenlerin, seçimle gitmemek için oynadıkları kirli oyun, YSK içindeki, talimatla hareket eden bir çete tarafından onaylanmıştır” dedi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, YSK’nın İstanbul kararının ardından partisinin Genel Merkezi’nde toplanan MYK sonrası açıklamada bulundu. 6 Mart 2019’un Türk demokrasi tarihine kara bir gün olarak geçtiğini söyleyen Öztrak, "31 Mart’ta sandıktan çıkan irade, dün masa başında gasp edildi. Açıkça ifade ediyorum ki; ülkemizde bir hukuk cinayeti işlendi. Kaybeden millet iradesinin tecelli ettiği sandıktır, Türk demokrasisidir. YSK kanunlara ve kendi içtihatlarına uymayarak, bu kararla kendini inkar etmiştir. 16 Nisan referandumunda mühürsüz oy kararında seçmen iradesinin üstünlüğüne vurgu yapan YSK, bugünkü kararıyla bu içtihadını görmezden gelmiş ve seçmen iradesini hiçe saymıştır. Alınan karar ne milletin aklına yatmış ne de içine sinmiştir. Bu kararla daha önce yapılan seçimlerin sonuçları da artık şaibeli hale gelmiştir” diye konuştu.