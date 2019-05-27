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CHP'li Öztrak: Darbelerin her türlüsüne karşıyız

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.05.2019 16:28 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "CHP olarak biz darbelerin her türlüsüne karşıyız.

CHP'li Öztrak: Darbelerin her türlüsüne karşıyız

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "CHP olarak biz darbelerin her türlüsüne karşıyız. Tankla yapılsa da karşıyız, olağanüstü halle yapılsa da karşıyız, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) eliyle de yapılsa karşıyız" dedi.
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Toplantı sırasında CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, basın toplantısı düzendi. Öztrak, 27 Mayıs 1960 darbesinin 59'uncu yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, "CHP olarak biz darbelerin her türlüsüne karşıyız. Tankla yapılsa da karşıyız, olağanüstü halle yapılsa da karşıyız, YSK eliyle de yapılsa karşıyız" dedi.
Öztrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi öncesi oy toplamaya çalıştığını savunarak, "Dünyanın hangi yerinde bir Cumhurbaşkanının hem de ekonomide ciddi bir kriz varken, bir belediye başkanlığı için kendini ortalara atıp oy istediği görülmüştür? Dünyanın hangi yerinde Cumhurbaşkanı kaybettiği seçimler üzerinden mızıkçılık yapmaktadır? Cumhurbaşkanı dediğin parti veya belediye başkanlığına talip olmaz. Cumhurbaşkanı devleti yönetmeye, birliğini beraberliğini korumaya talip olmalıdır" diye konuştu.
'İSTANBULLU VATANDAŞLARIMIZ FARKI GÖRSÜN'
Öztrak, partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun 31 Mart seçimlerinde seçildiğini, görev yaptığı 18 gün boyunca israfa 'dur' dediğini aktardı. İmamoğlu'nun mazbatasına el konulduğunu iddia eden Öztrak, "İstanbul'da su faturasında yapılan indirim ile her ailenin cebine yılda 540 lira katkı yaptı. Öğrencilerin ulaşım ücreti 85 liradan 40 liraya indirildi. Sadece dini bayramlarda değil milli bayramlarda da toplu ulaşım araçları bedava yapıldı. Bunlar sadece 18 günde yapıldı. İstanbullu vatandaşlarımız bir de önümüzdeki 5 yıllık icraat dönemini düşünsünler ve farkı görsünler" dedi.
'ANKARA'DA CİDDİ TASARRUFLAR SAĞLANMAYA BAŞLANDI'
Ankara'da son 1,5 ayda kaynakların Ankaralılar için kullanılmaya başlandığını ifade eden Öztrak, "Ankara'da 'talana dur' denildi. Ankara'da nasıl bir araç saltanatı kurulmuş, tüm Türkiye gördü. AK Parti'nin metal yorgunu belediye başkanı, bedenini devasa lüks ciplerde dinlendiriyormuş. Bunlara bu cipler hangi sıfatla tahsis edilmiş? Kamuda böyle bir usül yok. Biz milletvekili olarak yeniden seçilmesek TBMM'nin kütüphanesinden aldığımız kitabı bile iade etmemiz hemen talep edilir. Ama nasıl olmuşsa 3 koca cip görevden alınan başkanın altında yıllarca kalmış. Yine Ankara'da ihalelerde şeffaflık sağlanınca ciddi tasarruflar yapılmaya başlandı. 3 yıl önce 1 trilyona bağlanan ihale bu yıl 188 milyona bağlandı" diye konuştu.

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CHP'li Öztrak: Darbelerin her türlüsüne karşıyızCHP'li Öztrak: Darbelerin her türlüsüne karşıyız

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