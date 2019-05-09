CHP'li Öztrak: Dokunulmazlık kaldırılacakmış, yapabiliyorlarsa yapsınlar

Kaan ULU/ANKARA, (DHA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yaptığı 'dokunulmazlık' çağrısıyla ilgili "Hodri meydan, diyoruz. Dokunulmazlık kaldırılacakmış; yapabiliyorlarsa yapsınlar, buyursunlar" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Öztrak, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi kararıyla ilgili, "Ciddi bir hukuk cinayeti işlenmiştir" diye konuştu.

CHP'li Öztrak, YSK'nın, 6 Mayıs'ta seçmen iradesini yok sayarak, Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını geri aldığını savundu. Öztrak, "6 Mayıs'ta sandığa ve hukuka yapılan darbe, seçim öncesi yaşanan belirsizlik sürecinin ekonomiye de önemli yansımaları oldu. Kriz nedeniyle zaten ürkmüş olan yatırımcıların ve tüketicilerin ufku seçim sürecinin uzamasıyla daha da karardı. İktidarın krizle mücadele konusunda isteksizliğinin devam edeceği ve seçim ekonomisinin süreceği beklentileri arttı. Seçimle gelenin seçimle gitmemekle direnmesi, Türkiye'de demokrasinin kalitesi ve hukuk devletinin varlığı konusunda yatırımcıların endişesini daha da artırdı. Üst üste yapılan hatalar nedeniyle ekonomideki tablonun giderek kötüleştiğini görüyoruz" diye konuştu.

'DOLAR KURU 6,22 LİRAYI GEÇTİ'

CHP'li Öztrak, 1 Nisan'dan bugüne kadar Türk lirasının dolar karşısında yüzde 11,2 değer kaybettiğini söyleyerek, şöyle konuştu:

"Dolar kuru 5,49 kuruştan 6,18 TL’ye yükselmişti ama şu an itibarıyla dolar kuru 6,22 lirayı geçti. Merkez Bankası, politika faizini belirleyen ihaleleri iptal etti yani yine Merkez Bankası'nın politika faizi rafa kalktı. Yeniden o belirsizlik ortamına geri döndük. Bu yapılanların maliyeti yavaş yavaş ortaya çıkıyor, iş yönetilemez hale gidiyor. Bu gelişmelerin şirketlerimiz, çalışanlarımız ve milletimiz üzerinde büyük bir yükü var. Öncelikle TL'nin değer kaybı pahalılığı daha da artıracak, vatandaşın mutfağında yangın daha da büyüyecek. Reel sektörün net 197 milyar dolar döviz borcu var. Bu borç nedeniyle son 39 günde seçim belirsizliği, arkadan gelen sandık darbesi sonucunda dolar kurunda meydana gelen 69 kuruşluk artış, şirketlerin bilançosuna 136 milyar TL'lik ek zarar olarak yansıyacak. Borsa İstanbul 1 Nisan'dan bu yana yüzde 4,1 oranında değer kaybetti. Şirketlerin piyasa değeri 29 milyar TL düştü."

'FAİZ DE DÖVİZ DE ALDI BAŞINI GİTTİ'

Vatandaşın seçim değil geçim derdinde olduğunu kaydeden CHP'li Öztrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iş dünyasının şikayetine 'Haddini bil' diye yanıt verdiğini söyleyerek, "AK Parti Genel Başkanı, üzerinden 1 yıl bile geçmediği halde millete vermiş olduğu sözleri unutmuş. Erdoğan 24 Haziran seçimlerinden önce 'Verin şu kardeşinize yetkiyi, faizle dolarla nasıl uğraşılır, göreceksiniz' diyordu. Nasıl uğraşıldığını hepimiz görüyoruz. Faiz de döviz de aldı başını gitti. Kendi ligimizde faizi en çok artan, milli parası değer kaybına uğrayan ekonomilerin başında geliyoruz. Akıllarında varsa yoksa İstanbullunun sandıkta Ekrem İmamoğlu'na verdiği koltuğa yapışıp kalmak var. Bu koltuğu masada geri almak var" dedi.

'HODRİ MEYDAN'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztrak, MHP lideri Bahçeli'nin, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na yaptığı 'dokunulmazlık' çağrısının hatırlatılması üzerine de "Bu açıklamanın nasıl olduğunu anlamadık. MHP grubunun lideri Devlet Bahçeli bizim bildiğimiz kadarıyla. Grubu var, elbet ortağı da var orada. Hodri meydan diyoruz. Dokunulmazlık kaldırılacakmış; yapabiliyorlarsa yapsınlar, buyursunlar" diye konuştu.

