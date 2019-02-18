CHP'li Öztrak: DSP'ye geçen arkadaşlarla ilgili etik sorun olduğu ortada

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, "Bizden aday olamadıkları için DSP'ye geçip, aday olan arkadaşlarımızla ilgili etik sorun olduğu ayan beyan ortadadır. 'Partisini bu kadar kolay terk eden vatandaşı da ortada bırakır' diye bir görüşü var milletimizin'' dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, Genel Merkez'de toplandı. Toplantı sırasında CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, basın toplantısı düzenledi. Hükümete yönelik eleştirilerde bulunan Öztrak, "Meselenin esasına girmek yerine görüntüsüyle uğraşıyorlar. Memleketin başına musallat ettikleri hastalıkları tedavi etmek, iyileştirmek yerine hastalığın göstergelerinin üstünü örtmeye çalışıyorlar. Bunlar için önemli olan bir tek şey var; 31 Mart'a kadar zarfı düzgün göstermek. Yani işin içeriğine, temel nedenlerine hiçbir şekilde bakmıyorlar. Enflasyon ve işsizlik gibi temel verilerde gerçek durum, TÜİK'in hesap oyunlarıyla gizleniyor. Bankalar lisans iptalleriyle tehdit ediliyor. Özel mülkiyet ve miras hukuku yok varsayılıyor. İktidar sadece siyasette değil ekonomide de giderek despotlaşıyor. Bunun sonu yatırım havuzunun daha da kuruması olur, işsizlik ve fakirliğin daha da artması olur" diye konuştu.