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CHP'li Öztrak: Ekonomi bu kadar dayanıksızsa, sorumlusu Erdoğan

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.08.2018 11:23 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Çeşme ilçesinde partililerle bayramlaşan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, dolardaki artışa değinerek, "Ekonomi Trump karşısında bu kadar dayanıksızsa, bunun bir tek sorumlusu var; Recep Tayyip Erdoğan" dedi.

CHP'li Öztrak: Ekonomi bu kadar dayanıksızsa, sorumlusu Erdoğan

Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Çeşme ilçesinde partililerle bayramlaşan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, dolardaki artışa değinerek, "Ekonomi Trump karşısında bu kadar dayanıksızsa, bunun bir tek sorumlusu var; Recep Tayyip Erdoğan" dedi.
CHP Çeşme İlçe Başkanlığı'nda Kurban Bayramı nedeniyle bayramlaşma töreni düzenledi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP İzmir milletvekilleri Tacettin Bayır ve Bedri Serter, Çeşme Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Dalgıç, CHP Çeşme İlçe Başkanı Ekrem Oran, CHP Karşıyaka İlçe Başkanı Uğur Yıldırım, CHP Çiğli İlçe Başkanı Utku Gümrükçü, CHP Çeşme Kadın Kolları Başkanı Şeniz İridere, CHP'li belediye meclis üyeleri ve çok sayıda partili programa katıldı.
Programda yaptığı konuşmasında dolardaki artışa değinen CHP'li Öztrak, "Bu ülkenin borcunu 17 yılda 130 milyar dolardan alıp, 450 milyar dolara kadar getiriyorsanız, borcunuzun bir yıl içinde yarattığınız gelire oranı, yarısından fazlayı geçiyorsa, orada bir sıkıntı başlıyor demektir. Bazıları diyor ki; 'Dövizin borçla ne ilgisi var?' Önümüzdeki 12 ayda geri ödememiz gereken borç miktarı, 180 milyar dolar. Üstüne bir de 55 milyar dolar cari açığımızı koyduğunuzda 235 milyar dolar eder. Birileri diyor ki; 'Katar'dan 15 milyar dolar alacağız'. Eğer dünya piyasalarına ulaşamaz hale geliyorsan, alsan ne olur, almasan ne olur? Her yıl 200 milyarın üzerinde parayı, önümüzdeki 3 yıl boyunca bulmamız gerekiyor. Bu şunu gösteriyor: Bu ekonomi 'dolarkolik' olmuş" diye konuştu.
CHP'li Öztrak, şirketlerin yılbaşından bu yana kur farkı zararının 450 milyar lira olduğunu da söyledi.
'İYİ DE NİYE BU KADAR BORÇLANDIN?'
ABD'nin Türkiye'yi tehdit edebilecek cüreti nereden bulduğunu soran Öztrak, "Neden Meksika'ya; 'Sınıra duvar çekeceğim, parasını da sana ödeteceğim' dediğinde, Meksika Pezosu bu kadar değer kaybetmezken, Türk Lirası bugün bu kadar değer kaybediyor? Bunları kendi kendimize sormamız gerekir. Bu ekonomi, Trump karşısında bu kadar dayanıksızsa, bunun bir tek sorumlusu var; Recep Tayyip Erdoğan" diye konuştu.
CHP'li Faik Öztrak, sermayenin güvenli bir liman aradığını belirterek, Türkiye için en büyük yapısal dönüşümün ise parlamenter demokrasiye dönüş olacağını savundu. Faik Öztrak, yerel seçimlerin erkene alınmasının mümkün görünmediğini de belirtti.

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