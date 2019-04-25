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CHP'li Öztrak: Ekonomi üzerindeki kuşku bulutları dağıtılmalıdır

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.04.2019 17:31 | Son Güncelleme

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, ''Türk ekonomisi, dünyanın en büyük 20 ekonomisinden biridir ve bu ciddiyetle de yönetilmesi gerekir.

CHP'li Öztrak: Ekonomi üzerindeki kuşku bulutları dağıtılmalıdır

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, ''Türk ekonomisi, dünyanın en büyük 20 ekonomisinden biridir ve bu ciddiyetle de yönetilmesi gerekir. Şeffaflık ve hesap verme, dedikodu ve spekülasyonun panzehridir. Başta Merkez Bankası net rezervi olmak üzere ekonomik veriler üzerindeki kuşku bulutları derhal dağıtılmalıdır" dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, CHP milletvekilleri Aykut Erdoğdu, Bülent Kuşoğlu, Fethi Açıker, Abdüllatif Şener, Akif Hamza Çebi ile birlikte genel merkezde basın toplantısı düzenledi. Öztrak, ülkede Cumhuriyet tarihinin en derin ekonomik krizi yaşandığını ileri sürdü. Öztrak, krizin başladığı 2018 Ağustos ayında CHP olarak uyarılar yaptıklarına işaret ederek, "İktidara 13 maddelik bir krizden çıkış reçetesini sunmuştuk. Ancak iktidar yaklaşan mahalli idareler seçimlerini de düşünerek kapsamlı, ciddi, elle tutulur bir programı ortaya koyamadı. Tersine sorunlar halının altına süpürüldü, krizin sebepleri ile uğraşmak yerine zabıta önlemleriyle krizin üstesinden gelinmeye çalışıldı. Krizin göstergeleri yok edilmeye uğraşıldı. Kamu mahalli dengeleri, bir defalık gelirler kullanılmak suretiyle yapılan sürekli harcamalar sonucunda ciddi şekilde bozuldu" dedi.
'TÜRKİYE KISIR BİR DÖNGÜNÜN İÇERİSİNDE BOCALAYIP DURMAKTADIR'
Öztrak, seçimlerin üzerinden 25 gün geçmesine, seçmenlerin iradesini ortaya koyup sözlerini söylemesine rağmen Türkiye'nin seçim atmosferinden hala kurtulamadığını söyledi. Öztrak, ''Oysa milletin sözü üzerine başka bir sözü kabul etmek demokrasilerde mümkün değil. Diğer taraftan bu ülkenin kurucu partisinin genel başkanına yönelik organize şiddet, toplumsal fay hatlarındaki gerginliğin ulaştığı ürkütücü seviyeyi göstermektedir. Bu, ekonomik krizi daha da derinleştirirken ağırlaşan ekonomik kriz dönüp sosyal gerginliği artırmaktadır. Yani Türkiye kısır bir döngünün içinde bocalayıp durmaktadır. Ana muhalefet liderine yönelik planlı linç girişimini durdurmayan, hatta bu şiddeti makul ve mazur göstermeye çalışan iktidar unutmasın ki Türkiye’de yatırım yapması gereken yatırımcıların can ve mal güvenliğinin sağlanamayacağına dönük algılarını daha da güçlendirmektedir. Bu, hukuk devletini gerçekten tahrip etmektedir" diye konuştu.
'KUŞKU BULUTLARI DAĞITILMALIDIR'
Siyasi atmosferi zehirleyen, belirsizlikleri artıran, hukuka baskı uygulayan dil ve anlayışın terk edilmesi gerektiğini vurgulayan Öztrak, Türkiye'nin seçim atmosferinden çıkması gerektiğini kaydetti. Ekonomi yönetiminin daha fazla vakit kaybetmeden ehil ellere emanet edilmesi gerektiğine işaret eden Öztrak, "Dağıtılan kurumsal yapı yeniden derlenip toparlanmalıdır. Türkiye bir aile şirketi değildir. Türk ekonomisi dünyanın en büyük 20 ekonomisinden biridir ve bu ciddiyetle de yönetilmesi gerekir. Şeffaflık ve hesap verme, dedikodu ve spekülasyonun panzehridir. Başta Merkez Bankası net rezervi olmak üzere ekonomik veriler üzerindeki kuşku bulutları derhal dağıtılmalıdır. Piyasa dışı müdahaleler ve arka kapı politikalarıyla ekonominin yönetilemeyeceği artık anlaşılmalıdır. Piyasalar ile kavga etmek ve akıl vermek yerine piyasaları ikna etmeye çalışmalıdır. Piyasaları ikna etmenin en iyi yolu ise sorunları doğru teşhis eden, güven veren, tutarlı ekonomik programın konulması suretiyle olacaktır.''
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