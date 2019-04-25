CHP'li Öztrak: Ekonomi üzerindeki kuşku bulutları dağıtılmalıdır

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, ''Türk ekonomisi, dünyanın en büyük 20 ekonomisinden biridir ve bu ciddiyetle de yönetilmesi gerekir. Şeffaflık ve hesap verme, dedikodu ve spekülasyonun panzehridir. Başta Merkez Bankası net rezervi olmak üzere ekonomik veriler üzerindeki kuşku bulutları derhal dağıtılmalıdır" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, CHP milletvekilleri Aykut Erdoğdu, Bülent Kuşoğlu, Fethi Açıker, Abdüllatif Şener, Akif Hamza Çebi ile birlikte genel merkezde basın toplantısı düzenledi. Öztrak, ülkede Cumhuriyet tarihinin en derin ekonomik krizi yaşandığını ileri sürdü. Öztrak, krizin başladığı 2018 Ağustos ayında CHP olarak uyarılar yaptıklarına işaret ederek, "İktidara 13 maddelik bir krizden çıkış reçetesini sunmuştuk. Ancak iktidar yaklaşan mahalli idareler seçimlerini de düşünerek kapsamlı, ciddi, elle tutulur bir programı ortaya koyamadı. Tersine sorunlar halının altına süpürüldü, krizin sebepleri ile uğraşmak yerine zabıta önlemleriyle krizin üstesinden gelinmeye çalışıldı. Krizin göstergeleri yok edilmeye uğraşıldı. Kamu mahalli dengeleri, bir defalık gelirler kullanılmak suretiyle yapılan sürekli harcamalar sonucunda ciddi şekilde bozuldu" dedi.