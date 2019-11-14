HABER

CHP'li Öztrak: Erdoğan ve Trump görüşmesinden somut sonuç çıkmadı

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.11.2019 16:20 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyaretine ilişkin, "Trump ve Erdoğan'ın görüşmesinden iki ülke arasındaki sorunların çözümüne yönelik somut sonuç çıkmamıştır.

CHP'li Öztrak: Erdoğan ve Trump görüşmesinden somut sonuç çıkmadı

Kaan ULU/ANKARA, (DHA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyaretine ilişkin, "Trump ve Erdoğan'ın görüşmesinden iki ülke arasındaki sorunların çözümüne yönelik somut sonuç çıkmamıştır. Trump ve Erdoğan'ın görüşmesi hiçbir konuda anlaşamayan ama birbirinden de kopamayan iki ismin toplantısı görünümünde geçmiştir" dedi.
CHP Parti Meclisi (PM) Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, genel merkezde toplandı. Toplantı devam ederken, basın toplantısı düzenleyen Sözcü Faik Öztrak, ilk olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyaretini değerlendirdi. Öztrak, "Trump ve Erdoğan'ın görüşmesinden iki ülke arasındaki sorunların çözümüne yönelik somut bir sonuç çıkmamıştır. Trump ve Erdoğan'ın görüşmesi hiçbir konuda anlaşamayan ama birbirinden de kopamayan iki ismin toplantısında görünümünde geçmiştir. İkili ilişkileri tıkayan ve milletimizin geleceğini ilgilendiren pek çok sorun halen ortada durmaktadır. ABD'nin Suriye'deki pozisyonu ve terör örgütünün Suriye'deki uzantısına bakış açısı değişmemiştir. FETÖ ile herhangi bir gelişme yoktur. F-35 ve S-400 meselesi ortadadır" diye konuştu.
'GÖRÜŞMEDE RESMİ ZABIT TUTULMUŞ MUDUR?'
CHP'li Öztrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump arasında baş başa 1 saat 15 dakikalık görüşme yapıldığını belirterek, "Bu görüşmeye Dışişleri Bakanlığı'ndan resmi bir görevli katılmış mıdır? Bu görüşmede resmi bir zabıt tutulmuş mudur, yoksa tutulmamış mıdır? Bu görüşmenin ayrıntıları Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın arşivlerine girmiş midir yoksa resmi arşivlerden gizlenmiş midir? Dış ilişkileri kişisel olarak yürütemezsiniz. Dış ilişkiler kurumsal bazda yürütülmelidir ve daha sonra gelecek iktidarlar nerede ne olduğunu, ne vaatler verildiğini açıkça görmelidir" dedi.

FOTOĞRAFLI

CHP'li Öztrak: Erdoğan ve Trump görüşmesinden somut sonuç çıkmadı

Canlı yayında ortalık fena karıştı! Ünlü sunucunun zor anları Canlı yayında ortalık fena karıştı! Ünlü sunucunun zor anları
CHP'li Arık: Otizmli çocuklar ayrıştırılmış, çoğu arka kapıdan çıkıyorCHP'li Arık: Otizmli çocuklar ayrıştırılmış, çoğu arka kapıdan çıkıyor
Erdoğan'dan Trump görüşmesi açıklamasıErdoğan'dan Trump görüşmesi açıklaması

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan net mesaj: Bedelini yarın çok ağır ödersiniz

Erdoğan'dan net mesaj: Bedelini yarın çok ağır ödersiniz

ABD medyası: Hiçbir lider, Erdoğan kadar istediğini elde edemedi

ABD medyası: Hiçbir lider, Erdoğan kadar istediğini elde edemedi

Bikinili fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı

Bikinili fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı

Erdoğan-Trump görüşmesi sonrası doların ilk tepkisi

Erdoğan-Trump görüşmesi sonrası doların ilk tepkisi

ABD'li Senatör Lindsey Graham'dan flaş Ermeni tasarısı kararı

ABD'li Senatör Lindsey Graham'dan flaş Ermeni tasarısı kararı

Didem Arslan'ın zor anları: Gir araya! Hadi, hadi...

Didem Arslan'ın zor anları: Gir araya! Hadi, hadi...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Soylu’dan sert sözler: Biraz vicdanınız varsa bu adamı susturun

Soylu’dan sert sözler: Biraz vicdanınız varsa bu adamı susturun

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

KHK çıkışıyla dikkat çeken Bülent Arınç'tan yeni açıklama!

KHK çıkışıyla dikkat çeken Bülent Arınç'tan yeni açıklama!

Bakanlık'tan yeni kanun taslağı: İstanbul Boğazı’nda yetki İBB’den alınacak

Bakanlık'tan yeni kanun taslağı: İstanbul Boğazı’nda yetki İBB’den alınacak

Diğer Haberler
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump görüşmesi açıklaması

Erdoğan'dan Trump görüşmesi açıklaması

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump görüşmesi açıklaması

Erdoğan'dan Trump görüşmesi açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama: Hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir

Flaş açıklama: Hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir

CHP'li Erdal Aksünger ile TÜRKAD Başkan Yardımcısı Cem Kaya canlı yayında kapıştı! Didem Arslan Yılmaz reklama gitti

Didem Arslan'ın zor anları: Gir araya! Hadi, hadi...

Yangın uçağı tartışmalarıyla ilgili Pakdemir'den dikkat çeken çıkış! 'Uçakların uçmayla ilgili problemi var'

'Uçakların uçmayla ilgili problemi var'

İBB Başkanı İmamoğlu zam eleştirilerine yanıt verdi!

İmamoğlu zam eleştirilerine yanıt verdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.