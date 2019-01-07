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CHP'li Öztrak: Eren Erdem'in tutukluluk halinin sona ermesi sevindirici

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.01.2019 18:11 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP eski Milletvekili Eren Erdem'in tahliyesiyle ilgili, "Tutukluluk halinin sona ermiş olması sevindirici bir olay.

CHP'li Öztrak: Eren Erdem'in tutukluluk halinin sona ermesi sevindirici

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP eski Milletvekili Eren Erdem'in tahliyesiyle ilgili, "Tutukluluk halinin sona ermiş olması sevindirici bir olay. AK Parti iktidarında görülen tüm kumpas davaları gibi bu davanın da kısa süre içerisinde çökmesini bekliyoruz" dedi.
CHP Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Toplantı sırasında CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak basın toplantısı düzenledi. Öztrak, FETÖ'nün 17-25 Aralık kumpas sürecinde yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği gerekçesiyle tutuklanan dönemin Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve CHP eski Milletvekili Eren Erdem'in tahliyesini değerlendirdi. Öztrak, "Parti Meclis Üyemiz Eren Erdem'in tutukluluk halinin sona ermiş olması sevindirici bir olay. Ama dava hâlâ devam ediyor. Kendisi 19 yılla yargılanıyor. Açıkçası, kamuoyuna açıklanan, kamuoyu tarafından bilinen bir bilgiyi ifşa etmek nedeniyle yargılanıyor. AKP iktidarında görülen tüm kumpas davaları gibi bu davanın da kısa süre içerisinde çökmesini bekliyoruz" dedi.
'BU İŞİN SONUNDA YUNANİSTAN VE ARJANTİN GİBİ OLMAK VARDIR'
Bazı sektörlerde yapılan ÖTV indirimlerinin, akaryakıt vergilerinde yapılan düzenlemelerin enflasyon rakamlarını aşağıya çektiğini ve buna bağlı olarak memurun, emeklinin alacağı zammın da düşürüldüğünü iddia eden Öztrak, şöyle konuştu:
"Hafta sonu bir köşe yazarına TÜİK'te üst düzey bir yöneticiden geldiği söylenen bir ihbar, işin gerçekten çok ileri noktalara götürüldüğünü ortaya koyuyor. Anlatılana göre, enflasyon hesabında hangi işletmelerden fiyat toplanacağı sene başında belirleniyormuş ve karşılaştırmalı olması bakımından sene boyunca bu işletmelerin listesi değiştirilmezmiş. Ancak iflas gibi teknik sorunlar olursa işletmelerin listesi yetkili il sorumluları tarafından değiştirilebiliyormuş. Hal böyleyken bu da değiştirilip iktidara yakın firmalardan fiyat toplanması söylenmiş. Bu iddialar doğruysa durum vahimdir. Bunlar enflasyonu belirlemede uluslararası kabul görmüş kurallara uyulmadığını açıkça göstermektedir. Geçtiğimiz yılın Ekim ayından bu yana TÜİK genel kabul görmüş hesaplama yönteminin ardından dolanarak enflasyon rakamlarını aşağıya çekmiş demektir. Damat, bakan arkadaşını TÜİK'e başkan yardımcısı olarak atadıktan sonra bu işlerin başladığı anlaşılıyor. Memura, emekliye 3 kuruş vermemek için bu tür işler yapıldıysa bunun ülkemize bedeli çok ağır olur. Bu işin sonunda Yunanistan ve Arjantin gibi olmak vardır. Devletin rakamlarını manipüle edenler varsa bu işin altında kalırlar.''
'BİZİ DİNLEMEK YERİNE MCKINSEY'DEN YARDIM UMDULAR'
AK Parti'yi ekonomik gelişmeler üzerinden eleştiren Öztrak, "Üzülerek görüyorum ki kaptanı ve mürettebatın iş bilmezliği, fenerin ışığı görüldüğü halde gemiyi limana yanaştırmaya yetmiyor. Kaptan acemiliğini ve iş bilmezliğini örtmek için yolcularla hatıra fotoğrafı çektirme derdinde. Dolayısıyla daha kötüsüne de hazırlıklı olmamız gerekiyor. Ekonomi yönetmeyi bilmeyen sarayın damadının elinde belli ki ödeyeceğimiz fatura her gün biraz daha ağırlaşacak. Ne yaptıkları belli değil. 'Millete talkını yandaşa salkımı' veren bir seçim ekonomisi uygulamaya başlıyorlar. Ekonomi sert viraja girerken damat 'Bir ayağımız gazda, bir ayağımız frende' diyor. Bu acemi şoförlerle ekonominin doğru yolu bulması imkansızdır. Bunların elinde ancak hep birlikte takla atarız. 31 Mart'tan sonra 'Bu ekonomi IMF kapısına düşmesin' diye uyarı üzerine uyarı yaptık. Bizi dinlemek yerine McKinsey'den yardım umdular. Küresel oyunculara 31 Mart'tan sonra IMF ile anlaşma yapacağınızı söylediniz mi?" dedi.
Öztrak, yerel seçimlerde ittifakla ilgili "İYİ Parti ile heyetler arası görüşmelerin devam ettiğini biliyoruz. Bu hafta tam anlamıyla iller netleşecek mi?'' sorusuna ise şöyle yanıt verdi:
"Cuma günü yaptığımız Parti Meclisi toplantısından sonra bu müzakereleri yürüten arkadaşlarımızdan biri olan Sayın Seyit Torun bu hafta bu müzakerelerin sonlanacağını ifade etti."

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CHP'li Öztrak: Eren Erdem'in tutukluluk halinin sona ermesi sevindirici

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