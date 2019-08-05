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CHP'li Öztrak: Erken seçim peşinde değiliz

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.08.2019 16:22 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, ''Erken seçim konusundaki yaklaşımımız, baştan itibaren son derecek açık.

CHP'li Öztrak: Erken seçim peşinde değiliz

Kaan ULU/ANKARA, (DHA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, ''Erken seçim konusundaki yaklaşımımız, baştan itibaren son derecek açık. Biz erken seçim peşinde değiliz; ama öyle görüyoruz ki iktidar, telaş içinde'' dedi.
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, Genel Merkez'de toplandı. Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, toplantı devam ederken, basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün Bursa'da açılışı gerçekleştirilen Şehir Hastanesi ile İstanbul- İzmir Otoyolu'nun hayırlı olmasını dileyen Öztrak, "İstanbul'dan yola çıkan araç, bu otoyol güzergahındaki Osmangazi Köprüsü'nü de kullanırsa İzmir'e kadar 256 lira geçiş ücreti ödeyecek. Bu sadece otoyol ve köprü ücreti. Bir de 200 liralık benzin yaktığını düşünürsek toplam ulaşım ücreti aracın, 500 lirayı buluyor. Oysa bugün İstanbul ile İzmir arasında uçak bileti 250 lira civarında. Bu güzergahtan araba ile İzmir'e gitmek, uçak ile İzmir'e gitmekten 2 kat daha pahalı" diye konuştu.
CHP'li Öztrak, 'yap- işlet- devret' modelinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bulduğu finansman modeli olmadığını belirterek, "Bunu bulup, Türkiye'ye getiren rahmetli Özal'dır" dedi.
Gazetecilerden birinin "Erken seçimle ilgili olarak CHP'nin yaklaşımı nedir?" sorusu üzerine CHP'li Öztrak, "Erken seçim konusundaki yaklaşımımız, baştan itibaren son derecek açık. Biz bir erken seçim peşinde değiliz; ama öyle görüyoruz ki iktidar bir telaş içinde. Bir şey yapacaksan yaparsın dış politikada. Bunu tutup da iç politikaya malzeme yapmaya kalktığınız zaman bunu başka bir amaçla kullanıyorsunuz demektir. Bunun 2 amacı olabilir; ya şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partisi dağılıyor, bunu bir arada tutabilmek için bu kartı oynuyor ya da artık bu işi götüremeyeceğini anladı bir an önce erken seçime gitmek ve bu işten kaçmak için bu tür kartları oynuyor. Çünkü ekonomi ile ilgili olarak milletin taleplerine, ihtiyaçlarına cevap verebilme noktasından artık uzaklaştılar" dedi.

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CHP'li Öztrak: Erken seçim peşinde değiliz

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