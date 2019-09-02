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CHP'li Öztrak: 'Erken seçime gidiyoruz' derlerse biz hazırız

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.09.2019 17:20 | Son Güncelleme

 CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Biz erken seçim istemeyeceğiz; ama karşı taraf, 'Ben artık bu işi yürütemiyorum, ben bu işi bırakıyorum, erken seçime gidiyoruz' derse biz her zaman hazırız" dedi.

CHP'li Öztrak: 'Erken seçime gidiyoruz' derlerse biz hazırız

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Biz erken seçim istemeyeceğiz; ama karşı taraf, 'Ben artık bu işi yürütemiyorum, ben bu işi bırakıyorum, erken seçime gidiyoruz' derse biz her zaman hazırız" dedi.
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Parti Sözcüsü Faik Öztrak, toplantı sırasında basın toplantısı düzenledi. Öztrak, 30 Ağustos Zafer Bayramı günü cuma hutbesinde Mustafa Kemal Atatürk'ün adının geçmediğini söyleyerek, "Mısır Arap Cumhuriyeti'nin vefat eden eski cumhurbaşkanı için 81 ilde gıyabi cenaze namazı kıldıran Diyanet İşleri Başkanlığı, bu güzel ülkeyi emperyalist çizmelerinden kurtaran ve Cumhuriyeti kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü Cuma Hutbesinde anmadı, anamadı" dedi.
Öztrak, 2019-2020 Adli Yıl Açılış töreninin Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenmesini eleştirerek, açılışın daha önce Yargıtay'da gerçekleştiğini hatırlattı. Öztrak, "AK Parti Genel Başkanının önünde ayağa kalkıp, cübbelerinin olmayan düğmelerini iliklemeye çalışıyorlar" diye konuştu.
'ZAM YAĞMURU VAR'
Türkiye ekonomisinin bu yılın 2'nci 3 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,5 daraldığını söyleyen Öztrak, şöyle konuştu:
"Yılın 6 ayındaki ekonomideki daralma geçen yıla göre yüzde 1,9 olmuş. 2018'de 789 milyar dolar olan milli gelir, bu yılın 2'nci 3 ayı itibarıyla 722 milyar dolara düşmüş. Yani tam 77 milyar dolar azalmış. 2008 yılında dolar cinsinden milli gelirimiz 777 milyar dolardı. Yani bugün 11 yıl öncesinin gerisine gitmişiz. İlk 6 ayda milli gelirde erime 67 milyar dolar olmuş. Orta Vadeli Program'da bu yıl için belirlenen yüzde 2,3 büyüme hedefinin tutması için yılın geri kalanında büyümenin yüzde 6,1 olması gerekiyor ki bu da tabii mümkün değil. Son 1 ayda doğalgaza yüzde 15 artı 15 zam yapıldı. İki zammın toplamı yüzde 32 ediyor. Çaya da üst üste yüzde 15 zam yapıldı. Yakın zamanlarda ise şekere yüzde 16, elektriğe yüzde 15 zam yapıldı. Benzinin litresi yeniden 7 liraya dayandı. Yani fiyatı iktidar tarafından belirlenen ürünlerde tam bir zam yağmuru var."
'VAKIFLARA 357 MİLYON HARCANDIĞINI ÖĞRENMİŞ OLDUK'
Öztrak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bazı vakıfları ile olan protokollerini iptal ettiğini hatırlatarak, "Bugüne kadar İstanbul'un bütçesinden bu vakıflara 357 milyon 453 bin 972 lira harcandığını öğrenmiş olduk. Vakıflar bizim kültürümüzde çok önemli müesseselerdir. Hayırseverler servetlerini ve zamanlarını hayır işleri için vakfederse o vakıflara herkes saygı duyar. Ama vakıflar kurucularının şahsi servetlerini ve hayırseverlerin maaşlarını değil de kamunun kaynaklarını harcıyorlarsa bunun hesabı sorulur" diye konuştu.
'HER ZAMAN HAZIRIZ'
Öztrak, bir gazetecinin erken seçim beklentilerine parti olarak nasıl baktıklarını sorması üzerine, "Biz baştan itibaren söylüyoruz. Milletten yetki istediler, 'ülkeyi uçuracağız, çok daha hızlı karar alacağız' dediler ve bugün içinde bulunduğumuz bu rejimi kurdular. Ondan sonra da bu işin başına geçtiler. Dolayısıyla söz verdiklerini yerine getirsinler. Biz erken seçim istemeyeceğiz; ama karşı taraf 'ben artık bu işi yürütemiyorum, ben bu işi bırakıyorum, erken seçime gidiyoruz' derse biz her zaman hazırız" yanıtını verdi.

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CHP'li Öztrak: 'Erken seçime gidiyoruz' derlerse biz hazırızCHP'li Öztrak: 'Erken seçime gidiyoruz' derlerse biz hazırızCHP'li Öztrak: 'Erken seçime gidiyoruz' derlerse biz hazırız

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