CHP'li Öztrak: EYT'liler için kaynağı bulacaksın

İrfan ÖZŞEKER/ANKARA, (DHA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Bu iktidar Suriyeli sığınmacılar için 40 milyar doları bulup harcadı mı? Harcadı. Sonra da 'gerekirse 40 milyar dolar daha buluruz' demedi mi? Evet, dedi. O zaman ne yapacak ne edecek emeklilikte yaşa takılanlar için kaynağı bulacaksın" dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Toplantı sırasında, CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak basın toplantısı düzenledi. Öztrak, toplantı gündemlerinin işsizlik, ekonomik kriz ve son günlerde artan intihar vakaları olduğunu söyledi. Türkiye’de işsiz sayısında artış olduğunu kaydeden Öztrak, şöyle dedi:

"Vatandaşlarımız bugüne kadar görmedikleri bir işsizlik kâbusu ile karşı karşıyadır. İstatistiklere yapılan tüm müdahale ve makyajlar bu durumu artık saklamaya yetmiyor. 2019’un üçüncü 3 ayında geçen yılın aynı döneme göre işsizlerin sayısı 980 bin artmış. Üçüncü çeyrekte gerçek işsizlerimizin sayısı ise 8 milyon 84 bine çıkmış. Son bir yılda 789 bin vatandaşımız işinden ayrılmış, işsiz kalmış. İşini kaybeden vatandaşlarımızın 496 bini inşaatta, 179 bini sanayide, 20 bini hizmette, 94 bini ise tarım sektöründe çalışıyordu. Çalışan sayısının düşmediği tek bir sektör yok ve maalesef çalışan sayısının düştüğü sektörler içerisinde ücretlerin en düşük olduğu inşaat ve tarım başta gidiyor. Yarım milyon kişi buralarda işsiz kalmış. Aslında biz bunu daha önce hiçbir krizde görmemiştik."

'EYT'LİLER İÇİN KAYNAĞI BULACAKSIN'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın emeklilikte yaşa takılanlar için söylediği sözleri eleştiren Öztrak "İskandinav ülkelerinin bu yüzünden battığını söyledi. Pes doğrusu! 'Battı' denen Danimarka’da kişi başına gelir 2019’da yaklaşık 60 bin dolar olacak, Norveç’te 78 bin dolar, İzlanda’da 67 bin dolar, İsveç’te 51 bin dolar, Finlandiya’da 49 bin dolar, Türkiye’de 9 bin dolar. AK Parti Genel Başkanının 'battı' dediği ülkelerde vatandaşlar, bizim vatandaşlarımızın 5 ile 9 katını kazanıyor. Bu ülkelerde işsizlik diye bir sorun da yok. Bu iktidar Suriyeli sığınmacılar için 40 milyar doları bulup harcadı mı? Harcadı. Sonra da 'gerekirse 40 milyar dolar daha buluruz' demedi mi? Evet, dedi. O zaman ne yapacak ne edecek emeklilikte yaşa takılanlar için kaynağı bulacaksın. Emeklilikte yaşa takılanlar için gereken kaynağı bulacaksınız ya da susacaksınız. Biz iktidara geldiğimizde gereken kaynağı buluruz. Milletimizin sorunlarına çözüm üretmesi gereken makam milletle alay etmeye başlarsa o ülkede çaresizlik de artar, umutsuzluk da artar" diye konuştu.

'CHP, TERÖRE KARŞI SAVAŞTA HEP ÖNDE OLMUŞTUR'

Öztrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun teröristlerle yürüdüğünü söylediğinin hatırlatılması üzerine de "AK Parti Genel Başkanının neyi kastettiğini bilmiyoruz; ama genel başkanımız bu ülkede olmayan adalet gelsin diye yürüdü. Hem de 400 kilometreden fazla yürüdü. Bu laflar lafügüzaf. Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkenin emperyalizme karşı savaşında da teröre karşı savaşında da her zaman ön saflarda olmuştur. Bizim adımızı terörle birlikte anmaya kimse cüret dahi edemez" ifadelerini kullandı.

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