CHP'li Öztrak: Gasp edilen mazbataya hukuki kılıf bulmaları mümkün değil

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Bu darbeye aracı olanlar, hala gerekçeli kararlarını yazamadılar. YSK'nın 7 üyesi başka mahfillerde hazırlanan ve bir kısmı da kamuoyuna açıklanan itirazın kabul gerekçelerini ve seçimi iptal işini kaleme alma işini yavaştan alıyorlar. İmamoğlu’nun gasp edilen mazbatasına hukuki kılıf bulmaları mümkün değil" dedi. CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, toplantı sırasında basın toplantısı düzenledi. Öztrak, sandık darbesinin üzerinden 1 hafta geçtiğini söyledi. Öztrak, "Bu darbeye aracı olanlar daha hala gerekçeli kararlarını yazamadılar. YSK'nın 7 üyesi başka mahfillerde hazırlanan ve bir kısmı da kamuoyuna açıklanan itirazın kabul gerekçelerini ve seçimi iptal işini kaleme alma işini yavaştan alıyorlar. YSK'nın, iktidardaki darbe mahfillerine yeni senaryolar yazabilmeleri için zaman ve zemin kazandırmaya çalıştığı anlaşılıyor. İmamoğlu’nun gasp edilen mazbatasına hukuki kılıf bulmaları mümkün değil. YSK’nın geçmiş içtihat kararları ve uygulamaları ortada; işte Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki kararları, Erzurum’un Pasinler ilçesindeki kararları. Tüm bu kararlar bu seçim sürecinde vermiş olduğu kararlar. Tüm bunları yok sayarak İstanbul’da sandık kurullarına yapılan itirazları kabul eden YSK'nın hukuki değil, siyasi bir karar vermiş olduğu artık gün gibi ortada" dedi. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Yatak odanızın kokusu hangi mesajı veriyor? Kozmetik ve cilt bakımı alışverişinin püf noktaları Reyhanlı saldırısının planlayıcısı 53 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı

'MİNARAYE KILIF BİÇME DERDİNDELER'

Öztrak, Ekrem İmamoğlu'na verilen mazbatanın gasp edildiğini savunarak, "Şimdi çaldıkları bu minareye kılıf biçme derdindeler ama ne yapsalar boşuna. Güneşi balçıkla sıvamak mümkün değil. AK Parti'nin adayı çıkmış, 'oyları çaldılar' diyor. YSK, polisler, hakimler, savcılar emrinizde. Sandıkta 280 binin üzerinde görevliniz vardı. 17 yıldır iktidarsınız ve güç sizin elinizde. Eğer bir oy hırsızlığı varsa kusura bakmayın sizlerden başka kimse yapmış olamaz. Seçimi çalanlar şimdi utanmadan oy çaldığımız iddiasına girdiler. Atalarımız boşuna 'yavuz hırsız ev sahibini bastırır' dememiş. Ama 'çaldı' sözünü bu ülkede bakanlık, başbakanlık ve TBMM başkanlığı yapmış biri söylüyorsa bu gerçekten çok daha üzücüdür" diye konuştu. 'BİZ BU RAHATSIZLIĞIN KAYNAĞINI ÇOK İYİ BİLİYORUZ'

Öztrak, "Her şey güzel olacak Ekrem abi" sözünün iktidarı korkuttuğunu ifade ederek şöyle devam etti:

"Milletin gönlünde taht kuran ve bir umudu seslendiren bu sloganı itibarsızlaştırmak için olmadık hakaret ediliyor, suçlamalarda bulunuluyor, tehdit ediliyor. Eski ortaklarını 'terörist' ilan ettiler; fakat daha düne kadar onlarla yaptıkları iş birliğinin hesabını veremediler. Yetmez gibi kendilerine muhalefet eden herkesi de eski ortaklarıyla iş birliği yapmakla suçluyorlar. Ama her nasılsa bu eski ortaklar da hala onların değirmenine su taşımaya devam ediyor. Aslında biz onların bu rahatsızlığının kaynağını çok iyi biliyoruz. Halk, iktidarın baskı ve korku üzerine inşa ettiği kalenin ipinin Erdoğan'ın elinden kaçıp gittiğini görmeye başladı."