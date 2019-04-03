CHP'li Öztrak: Hakkımızı da hukukumuzu da yedirmeyiz

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, ''Biz, 'hak hukuk adalet' diyerek yürümüş bir partiyiz. Herkesin hakkına hukukuna sahip çıkarız. Ama kendi hakkımızı da yedirmeyiz, hukukumuzu da yedirmeyiz" dedi.

CHP'li Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Öztrak, yerel seçim sonrası yapılan itirazların seçim sürecinin bir parçası olduğunu belirtti. İtirazı kabul ettiklerini; ancak bunun iyi niyetli olması gerektiğini kaydeden Öztrak, "AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Ali İhsan Yavuz'un özellikle dün itiraz sürecini başlatırken sarf etmiş olduğu sözler gerçekten endişelerimizi artırmıştır. Kendisinin dün söylediği 'bize operasyon çekiliyor, demokratik hayatın en şaibeli seçimi' gibi laflar aslında bir hukukçu tarafından söylenmemesi gereken, hele hele iktidar partisinin genel başkan yardımcısının söylememesi gereken sıkıntılı sözlerdir" diye konuştu.

'SORUMLU SÖZLER SARF ETMEK ZORUNDA'

Öztrak, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerinin görev sürelerinin yeni uzatıldığını hatırlattı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un sözlerine tepki gösteren Öztrak, "Polis ellerinde, yargı ellerinde bu durumda iktidar partisi genel başkan yardımcısının 'seçimlerde şaibe var' demesi gerçekten trajikomik durum. Ama trajikomik bu söylem son derece tehlikeli diğer söylemlere de yol açıyor. Bu nedenle tüm partililerin yetkilileri bu süreçte son derece sorumlu sözler sarf etmek zorunda. Büyük bir sorumluluk içinde sözlerini tartarak biçerek söylemek zorundalar" dedi.