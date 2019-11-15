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CHP'li Öztrak: İktidar, işsizlikle mücadele edecek önlemleri almak zorunda

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.11.2019 18:32 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "İktidar bir an önce işsizlikle ve sosyal dışlanmışlıkla mücadele edecek, toplumumuzu kucaklayacak önlemleri artık almak zorundadır" dedi.

CHP'li Öztrak: İktidar, işsizlikle mücadele edecek önlemleri almak zorunda

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "İktidar bir an önce işsizlikle ve sosyal dışlanmışlıkla mücadele edecek, toplumumuzu kucaklayacak önlemleri artık almak zorundadır" dedi.
CHP'li Öztrak parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında Türkiye İstatistik Kurumu'nca (TÜİK) açıklanan işsizlik rakamlarını değerlendirdi. Öztrak, işsiz sayısının 4 milyon 650 bine ulaştığını belirterek, "İşsizler ordumuza son 1 yılda katılan 980 bin vatandaşımızın 789 bini daha önce işi olup da işini kaybedenlerden oluşuyor. Son 1 yılda işini kaybedenlerin 496 bini inşaatta, 179 bini sanayide, 20 bini hizmette, 494 bini ise tarım sektöründe çalışıyordu. İstihdam kaybı olmayan tek bir sektörümüz yok. Bunu daha önce hiçbir krizde görmemiştik" dedi.
Öztrak, TÜİK tarafından açıklanan verilerin üzerinde oynandığını öne sürerek, şöyle konuştu:
"TÜİK'in makyajlanmış işsiz sayılarına, iş aramayan; ama çalışmaya hazır mevsimlik çalışan, eksik ve yetersiz istihdam edilen vatandaşlarımızı da eklersek, işsiz vatandaşlarımızın gerçek sayısının son 1 yılda 1 milyon 57 bin kişi artarak 8 milyon 84 bine ulaştığı gözüküyor. Bugün Bakırköy'den yine çok acı bir haber geldi. Borçları nedeniyle bir aile babası, kendisinin ve ailesinin yaşamına son verdi. Son 10 günde ekonomik sıkıntılar nedeniyle 3 aile aramızdan ayrıldı. Memleketimizdeki insan manzaraları korkunç. Bu nasıl büyük bir umutsuzluk ve çaresizliktir? Biz bu ülkede bunları daha önce hiç yaşamamıştık. İnsanlar sadece kendilerini değil ailelerini de gözden çıkararak ileriye dönük olarak hiçbir umutlarının kalmadığını ortaya koyuyorlar."
Türkiye'de işsizlik ve borcun korkunç boyutlara ulaştığını aktaran CHP'li Öztrak, Türk gençlerinin büyük bölümünün işsiz olduğunu söyledi. Öztrak, genç işsizlik oranının da yüzde 27,4 ile rekor kırdığını belirterek, "20 ve 29 yaş arasındaki gençlerimizden 4 milyon 318 bini ne eğitim alıyor ne de bir işte çalışıyor, evde oturuyor. Üniversiteli işsizlerimizin sayısı 1 milyon 276 bine ulaşarak rekor kırdı. İktidar bir an önce işsizlikle ve sosyal dışlanmışlıkla mücadele edecek, toplumumuzu kucaklayacak önlemleri artık almak zorundadır. Krizin tüm yükünü yoksul yurttaşlarımızın sırtına bırakmaktan artık vazgeçmelidir" açıklamasında bulundu.

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CHP'li Öztrak: İktidar, işsizlikle mücadele edecek önlemleri almak zorunda

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