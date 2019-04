CHP'li Öztrak: İmamoğlu'na mazbatasının verilmesinin önünde engel kalmamıştır

Selen YALAZ- Arda ERDOĞAN, (DHA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) dün gece aldığı kararın süreci rahatlattığını söyledi. Öztrak, "YSK'ya göre Sayın Ekrem İmamoğlu, 14 bin 532 oyla önde gidiyor. Hukuken de ve vicdanen de Sayın İmamoğlu'na mazbatasının verilmesinin önünde hiçbir engel kalmamıştır" dedi.

​Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Öztrak, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri üzerinden 9 gün geçtiğini hatırlatarak, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) dün gece aldığı kararın süreci rahatlattığını söyledi. YSK'nın, AK Parti’nin 31 ilçede sandıkların yeniden sayılması ile ilgili talebini reddettiğini, sadece 51 sandıkta yeniden sayım yapılacağını hatırlatan Öztrak, bu sandıkların sayım döküm cetvelleri ve sandık tutanakları olmayan sandıklar olduğunu söyledi.

'SAYIN İMAMOĞLU, GÖREVİNE BAŞLAMALIDIR'

Söz konusu bu sandıklarda sayımın başladığına işaret eden Öztrak, "Şu ana kadar geçersiz oylar da dahil anlaşılan tabloyu değiştirecek bir husus çıkmayacak. Bizim elimizdeki tabloya göre geçersiz oyların yüzde 96'sı sayılmış vaziyette. Bunun ne kadarı YSK’ya yansıdı bilmiyoruz. Ama YSK’ya göre de Sayın Ekrem İmamoğlu 14 bin 532 oyla önde gidiyor. Hukuken de ve vicdanen de Sayın İmamoğlu’na mazbatasının verilmesinin önünde hiçbir engel kalmamıştır. Sayın İmamoğlu nasıl 1 Nisan’da İstanbul’un belediye başkanı ise şu anda da belediye başkanıdır. Dolayısı ile mazbatasının bir an önce verilmesini istiyoruz. Onun dışında bu yapılan olağanüstü itirazlar, bu kumpaslar devam edebilir ama artık Sayın İmamoğlu mazbatasını alıp, görevine başlamalıdır."

'BÜYÜKÇEKMECE POLİS KAYNIYOR'

Öztrak, AK Parti temsilcilerinin Büyükçekmece müracaatını YSK tarafından reddedileceğini anlayınca geri çektiğini iddia ederek, şöyle konuştu:

“Bu sabah Büyükçekmece'den çok büyük feryatlar yükselmeye başladı. Büyükçekmece polis kaynıyor. Tüm polislerin Polis Haftası'nı kutluyorum, yapmış oldukları hizmetten dolayı da teşekkür ediyorum ama burada polisin siyasete alet edilmesi var. Bazı evlere polislerin 3 defa gittiği söyleniyor. Ne arıyorlar? Usulsüz kayıt var mı? Seçmen kaydırılmış mı, kaydırılmamış mı? YSK seçim listelerini kesinleştireli çok zaman oldu. YSK’nın kararları kesin. Yapılan açık; önce sandık kurullarına baskı yaptılar, olmadı. Sonra il ve ilçe seçim kurallarına baskı yaptılar, o da sökmedi. YSK’ya yaptılar, o da olmadı, şimdi seçmene baskı yapıyorlar. Kimsenin Türk polisini, siyasi münazaralarla, vatandaşları terörize etmek, onlara korku salmak amacıyla kullanmaya hakkı yoktur."

'ADALET VE İÇİŞLERİ BAKANLARI İSTİFA ETMELİ'

Öztrak, Barolar Birliği'nin açıklaması olduğunu, YSK'nın kesinleşmiş kararı üzerinden itiraz olamayacağını ifade ederek, "O polisleri oraya gönderen Adalet Bakanı da, İçişleri Bakanı da istifa etmeli. 'Efendim bizim elimiz nasıl çuvalların içinde olur?' İşte böyle olur, elinizdeki gücü kullanarak olur. Müfettişler orada, savcılar orda, polisler orda, ne oluyoruz arkadaşlar? Eğer bu listelerde usulsüzlük varsa, bu bir şeyi gösteriyor; AK Parti’nin örgütleri çalışmamıştır. Bunun hesabının sorulacağı yer YSK değildir. İçişleri ve Adalet Bakanları üzerlerine düşen görevleri yapmamışlardır. Devletin tüm verileri elindeyken, gerekli incelemeleri yapamamıştır. Bizim örgütlerimiz gerekli itirazları yapmış, neden AK Parti'ninkiler yapmamış?" diye konuştu.

'BÜYÜKÇEKMECE'DE SEÇMEN SAYISI 2 BİN 422 KİŞİ ARTMIŞ'

AK Parti'nin "Büyükçekmece'de usulsüzlükler var, yolsuzluklar on binlerce" dediğine vurgu yapan Öztrak, "Bugün oralarda polisler var. 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı seçiminde Büyükçekmece'de kayıtlı seçmen sayısı 172 bin 351. 31 Mart 2019 mahalli idareler seçiminde kayıtlı seçmen sayısı 174 bin 773. Seçmen sayısı 2 bin 422 kişi artmış. Bu artan sayının 760'ı, yeni seçmen olan genç seçmenler. Burada 2 bin kişi bile yok yeni gelen. Nerede kaydırılan 10 binler? İstanbul'da seçimin bittiğini gören, Sayın İmamoğlu’nun İstanbul’da belediye başkanı olduğunu gören AK Parti yetkilileri, büyük bir şok yaşıyorlar. Bu nedenle her yerden sorun çıkarmaya uğraşıyorlar, işin rengi ortada."

'İSTANBUL, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANINA KAVUŞMALI'

Öztrak, "Oy namustur, dokundurtmayız, kazandığımız seçimi kimseye çaldırtmayız" sloganıyla yola çıktıklarını söyleyerek, şöyle devam etti:

"Türkiye’de ekonomi son derece kırılgan vaziyette. Bunun en önemli sebeplerinden birisi, siyasi istikrarsızlık ve hukuk devletinin önemli ölçüde yıpratılmış olması. Türkiye bir an önce bu sıkıntıdan kurtulmalıdır. Belediye başkanları bir an önce görevine başlamalıdır. İstanbul Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu’na mazbatası verilmeli. İstanbul artık büyükşehir belediye başkanına kavuşmalı, o da icraata başlamalı. Zamlar aldı başını gitti. Ekonomide sıkıntılar var. Yurt dışına gidip Türk ekonomisini anlatacaklarmış. Sormayacaklar mı size, 'İstanbul’da büyükşehir belediye başkanlığını devretmemek için bu kadar mızıkçılık yapan bir hükümete biz nasıl güveneceğiz?' Bunu bitirin. İstanbul'u belediye başkanına kavuşmaktan mahrum bırakmayın."

'BU İNSANLARI SANDIK BAŞINA YERLEŞTİREN SİZİN İDARİ AMİRLERİNİZ'

Sözcü Öztrak, açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Öztrak, AK Parti’nin itirazları hakkında sorulan soruya, başından beri CHP’nin yapmış olduğu itirazları YSK’nın reddettiğini belirterek, "Balıkesir'de itirazlarımızın tamamı reddedildi. Buralarda sıkıntılar var. Başta hukuksuz itirazların, kör delille yapılan itirazların bizi rahatsız ettiğini söyledik. Onlar diyor ki; 'sayımlardan rahatsızsınız.' Bizim rahatsızlığımız sayımla falan ilgili değil. Bizim itirazımız hukuksuz sayımlar. 'Sandık kurulları başında FETÖ soruşturması geçiren biri var' ne demek, bunu nasıl atlarsınız? Bu insanları sandık başına yerleştiren sizin idari amirleriniz. Seçimi kazanamayacağını anlayınca mızıkçılık yapmak için bahane bunlar" diye konuştu.

