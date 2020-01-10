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  4. CHP'li Öztrak: İnsanlarımız iş aramaktan vazgeçiyor

CHP'li Öztrak: İnsanlarımız iş aramaktan vazgeçiyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.01.2020 17:29 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "TÜİK'in verilerine göre insanlarımız iş aramaktan vazgeçiyorlar. Ekim ayında çalışma yaşına gelen her 100 kişiden sadece 9'u iş aramış" dedi.

CHP'li Öztrak: İnsanlarımız iş aramaktan vazgeçiyor

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "TÜİK'in verilerine göre insanlarımız iş aramaktan vazgeçiyorlar. Ekim ayında çalışma yaşına gelen her 100 kişiden sadece 9'u iş aramış" dedi.
CHP'li Faik Öztrak, genel merkezde basın toplantısı düzenledi. Öztrak, Türkiye ekonomisinin son derece kırılgan hale geldiğini savunarak, "İflaslar alıp başını gitmektedir, millet borç yükü altında ezilmektedir. Bugün 2019 Ekim ayına ait işsizlik rakamları yayınlandı. TÜİK tarafından makyajlanan verilerle dahi artık gizlenememektedir işsizlik. TÜİK'in verilerine göre insanlarımız iş aramaktan vazgeçiyorlar. Ekim ayında çalışma yaşına gelen her 100 kişiden sadece 9’u iş aramış. Böyle bir oran bundan önce hiçbir dönemde yok. Bu insanlar neden iş aramıyor? Acaba iktidarı mahcup etmemek için mi? TÜİK, artık kantarın topuzunu iyice kaçırmaya başlamıştır. Bir makyaj; iş arayanların sayısını indir 90 binin altına, işsizlik oranı yüzde 14,5 yerine yüzde 13,4 olsun. İşsiz sayısı da 4 milyon 806 bin yerine, 4 milyon 396 bin olsun. Artık TÜİK’in ürettiği hiçbir veriye güvenmek mümkün değil. Gençlerimizin işsizliği ise çok daha ürkütücü" diye konuştu.
'BU PARALAR NEREYE GİTTİ?'
2019 yılında hazine nakit açığının bir önceki yıla göre yüzde 86 artarak, 131 milyar liraya çıktığını söyleyen Öztrak, "2018 yılında 53 milyar lira borçlanan hazine, 2019'da 154 milyar lira borçlandı. Bu kadar borçlandınız, bu işsizlik neden toparlanmıyor? Bu paralar nereye gitti, çiftçiye, esnafa, işsize gitmediği açık. Yapmanız gereken bu paraları fakir fukara için kullanmaktı. Baştan beri söylüyoruz; asgari ücret 2 bin 600 lira olsun dedik, işsizlik maaşlarını arttırın, süresini uzatın dedik, çiftçinin borcunu yapılandırın dedik ama dinlemediniz. Biz CHP olarak son getirilen üç verginin de hem adil olmadığı hem de hiçbir vergileme tekniğine uymadığı kanaatiyle iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurduk. Bu sene başı itibarıyla Genel Sağlık Sigortasını ödeyemeyen yurttaşlarımız sağlık hizmetlerinden yararlanmayacaktı. Vatandaşların tepkisi sonucu Cumhurbaşkanlığı kararıyla bu uygulamayı ertelediler. Hala borcu olan vatandaş tedavisi için gerekli ilaçları eczanelerden parasız olarak alamıyor" dedi.
'MECLİS'TE DESTEKLEYELİM'
FETÖ'nün siyasi ayak tartışmalarına ilişkin soru üzerine Öztrak, "Genel Başkanımız dün katıldığı televizyon programında söylenmesi gerekeni çok açık şekilde ifade etti. MHP bu işlerden şikayetçi mi? Getirsinler araştırma önergesini, biz de Meclis'te destekleyelim, FETÖ'nün siyasi ayağı ortaya çıksın" dedi. CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın, "Libya ile yapılan asgari anlaşmamız çok önemli, emeği geçen herkesi kutluyorum" açıklamasına ilişkin soruya Öztrak "Bizim buradaki parti olarak görüşümüz bellidir. Onun dışında bir yorum yapmayayım" ifadesini kullandı.

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