CHP'li Öztrak, işsizlik rakamlarını değerlendirdi

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "İşsiz sayısı son 7 aydır her ay 900 binin üzerinde artıyor. İşsizlik milletin canını gerçekten çok yakıyor” dedi.

CHP'li Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Öztrak, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), bugün Haziran 2019'a ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladığını hatırlatarak, işsizliğin yüzde 13’e yükseldiğini söyledi. İşsiz sayısının 938 bin kişi artarak, 4 milyon 253 bin olduğunu belirten Öztrak, "İşsiz sayısı son 7 aydır her ay 900 binin üzerinde artıyor. Aslında biz bu durumu hiçbir krizde görmemiştik. Gerçek işsiz sayısı ise son 1 yılda 1 milyon 120 bin kişi artarak 7 milyon 724 bine ulaşmış. İşsizlik milletin canını gerçekten çok yakıyor. Ülkenin geleceği, gençlerin işsizliği son 1 yılda tam 5,4 puan artmış; yüzde 24,8 olmuş. İş arayan her 4 gençten biri iş bulamıyor. Ne eğitim de ne işte olan gençlerin sayısı ise 5 milyonu geçmiş. Son 1 yılda işini kaybeden yurttaşların sayısı ise 802 bin kişi olmuş. İşsizler ordusuna son 1 yılda katılan her 100 işsizden 85’i daha önce işi olup da işini kaybedenlerden olmuş" dedi.

'ÜLKENİN DIŞ BORCU 3,5 KAT ARTTI'

Öztrak, çiftçilerin Ziraat Bankası'na ödeyemediği borçlarda ciddi artış olduğunu ve bu borçlarda yapılandırma beklediğini kaydederek, şöyle konuştu:

"Ülkenin dış borcu iktidarları boyunca 3,5 kat artmış; 453 milyar dolar olmuş. Devletin iç borcu da 4,5 kat artarak 700 milyar lirayı aşmış. Cumhuriyeti kuranlar ekonomi politikalarını oluştururken 'ekonomik bağımsızlık olmadan siyasi bağımsızlık olmaz' ilkesini düstur edindiler. Bu yolda şeker, un, uçak fabrikalarını dışarıdan tek kuruş borç almadan kurdular. Çünkü Osmanlı'nın son günlerinde enflasyon belasının da ne olduğunu gördük. Cumhuriyet'i kuranlar da bunu gördü. Cumhuriyet'i 90 yıllık reklam arası olarak görenler bunu göremedi. Cumhuriyet'e 'reklam arası' diyenlerin iktidarı 17 yıldır el atına binip sağa sola çalım satıyor."

