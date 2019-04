CHP'li Öztrak: İtiraz, hislerle yapılmaz

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, ''Seçim ciddi iştir. İtiraz hislerle yapılmaz, kanuna göre yapılır ve somut delillere dayanmalıdır. Hissiyata dayalı olarak oyların yeniden sayılmasını talep ediyorsanız, gerek geçersiz oylar için gerek oyların tamamı için bunun adı açıkça oyunbozanlıktır, kaybetmeyi bilmemektir" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Merkez'de basın toplantısı düzenledi. Öztrak, her hukuki organ ve mahkeme gibi Yüksek Seçim Kurulu'nun da (YSK) kararlarını kanunlara ve geçmişte aldığı kararlardan oluşan içtihatlara göre vermek zorunda olduğunu söyledi. Öztrak, şöyle konuştu:

"Bu aynı zamanda benzer olaylara benzer kurallar uygulanmasını ve adamına göre değişen kararlar alınmamasının da teminatıdır. Bunun adına 'hukuk güvenliği' denir. Hukuk güvenliği yoksa sandık güvenliği de yoktur. Bizler hiç bir zaman oyların yeniden sayılmasına karşı çıkmadık; ama 'oyların yeniden sayımını talep eden itirazın, hukuka, yasalara uygun olarak yapılması gerekir' dedik. Bugün AK Parti Genel Başkan Yardımcısı 'hem oyların sayımına karşı değiliz dediniz hem de birçoğuna itiraz ettiniz' diyor. Biz hukuka uygun olmayanları 'bunlar hukuka uygun değildir' diye itiraz ettik."

'İSTANBUL'U BIRAKAMIYORLAR'

Sandık kurulu başkanlarının atandığını ve bunlara hiç bir itirazın olmadığını ifade eden Öztrak, şöyle devam etti:

"Şimdi 'bunlar arasında FETÖ'cü var mı?' sorusu son derece tehlikeli bir sorudur, hepimizin aklına, iktidarın bilgisi dahlinde seçimi çalmanın maymuncuğu olarak oraya monte edildiği düşüncesini getirir. Bu söylem çok tehlikelidir. Beyefendiler sandıktan çıkınca 'milli irade', sandıktan çıkmayınca 'şaibe'. Öyle anlaşılıyor ki iktidar nezdinde İstanbul'un çok büyük bir stratejik önemi var. Hatta iktidar nezdinde İstanbul, Türkiye'den de önemli. Türkiye'yi gerekirse göz ardı ediyorlar; ama İstanbul'u bir türlü bırakamıyorlar. Bu kadar İstanbul'u bırakmama konusundaki ısrar ister istemez geçmişte Sayın Bülent Arınç'ın söylediği şu sözleri hatırlatıyor; Birileri oturduğu koltuktan kalmamakta, o makamları bırakmamakta ısrar sıkıntı yaşıyorsa bilin ki altını kirletmiştir'."

'İTİRAZ HİSLERLE YAPILMAZ'

AK Parti'nin 38 ilçede oyların yeniden sayılması talebine değinen Öztrak, "Dün AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, yüksek mahfillerde yazılıp eline verilen organize işler senaryosunu inançla okuyup buradan çıkardığı gariplik hissine binaen, 38 ilçede oyların yeniden sayılmasını talep edeceklerini söyledi. 'Buralarda bir gariplik var' diye bir hissiyata kapıldığı için bu oyların yeniden sayılmasını istemek, seçimleri düzenleyen 298 sayılı kanunun hangi maddesinde yazıyor? Seçim ciddi iştir. İtiraz hislerle yapılmaz, kanuna göre yapılır ve somut delillere dayanmalıdır. Hissiyata dayalı olarak oyların yeniden sayılmasını talep ediyorsanız gerek geçersiz oylar için gerek oyların tamamı için bunun adı açıkça oyunbozanlıktır, kaybetmeyi bilmemektir, mızıkçılıktır" diye konuştu.

'YSK, BU KUMPASIN KATİYEN BİR PARÇASI OLMAMALIDIR'

Bu demokrasi ayıbına noktayı koyacak tek kurulun YSK olduğuna vurgu yapan Öztrak, "YSK bir an önce görevini yerine getirmelidir. Yıllardır ağızlarından 'milli irade' lafını düşürmeyenlerin bugün Sayın İmamoğlu'nun aldığı oyları küçümseyerek '14-15 bin farkla 10 milyonluk İstanbul'a başkan mı olunurmuş?' diye sormaları ayıbın daniskasıdır. Bunu kim soruyor? Yüzde 25 oy ile İstanbul'a büyükşehir belediye başkanı olan kişi soruyor, bu ülkede yüzde 34 oy ile başbakan olan kişi soruyor. Yüzde 48,8 oy alan İmamoğlu'na 'İstanbul'u yönetemezsin' diyor. Bu kadarı da olmaz artık. Mahalli idari seçimlerinin nasıl kazanıldığı kimsenin iznine ya da beğenisine bırakılmamıştır'' dedi.

'BU OLMAZSA SEÇİMİN İPTALİNİ İSTEYECEKLER'

Öztrak, YSK'nın saat 18.00'de güncellenmiş rakamlarına göre Ekrem İmamoğlu'nun 15 bin 119 oyla önde gittiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Biraz önce aşağıya inerken genel başkan yardımcımız Sayın Erkek, bana en son güncellenmiş rakamları verdi, orada da Sayın Ekrem İmamoğlu 15 bin 153 oy önde gidiyor. Gördüğünüz gibi bu iniyor çıkıyor. Ama 15 binin etrafında dönüp duruyor. Diyelim ki 15 bin değil 14 bin, 10 bin, 1. Cumhurbaşkanının söylediği; bu kadar oyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilemez ? YSK'nın son gelen verilerine göre 1 Nisan sabahı da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin seçilen başkanı Ekrem İmamoğlu'ydu, şimdi de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başkanı Ekrem İmamoğlu'dur, korku aslında burada. Burada sonucun değişmeyeceğini görenler şimdi panik içinde 'bütün oyları yeniden sayalım'. Şimdi Sayın Binali Yıldırım'ın bu sandıklardan çıkmayacağını görüyorlar. Ama sandıklardan Binali Yıldırım'ı çıkarabilmek için ellerinde gelen her şeyi yapıyorlar, bu olmazsa seçimin iptalini isteyecekler, mızıkçılığın daniskası, oyunbozanlığın daniskası."

Öztrak, işsizliğe dikkat çekerek, "Milletin ufkunu karartıyorsunuz. Milletin gündemine bir türlü el atamıyorsunuz. Tencere boş, fiyatlar almış başını gitmiş, 8 milyon tane işsiz var, 94 ülkenin nüfusundan daha fazla işsizimiz var. Artık milleti oyalamayı bırakın. Kazandığımız seçimi kimseye çaldırtmayız" diye konuştu.

