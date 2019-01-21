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CHP'li Öztrak: Kocaoğlu diğer aday adaylarıyla eşit şartlarda değerlendirilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2019 17:41 | Son Güncelleme

CHP'li Öztrak: Kocaoğlu diğer aday adaylarıyla eşit şartlarda değerlendirilecek CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, mümkün olursa bu hafta yapılacak ilk Parti Meclisi toplantısında tüm belediye başkan adaylarını açıklayacaklarını belirterek, "Sayın Kocaoğlu aday adaylarımızdan bir tanesi, diğer tüm aday adaylarıyla eşit şartlarda değerlendirilecektir" dedi.

CHP'li Öztrak: Kocaoğlu diğer aday adaylarıyla eşit şartlarda değerlendirilecek

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, mümkün olursa bu hafta yapılacak ilk Parti Meclisi toplantısında tüm belediye başkan adaylarını açıklayacaklarını belirterek, "Sayın Kocaoğlu aday adaylarımızdan bir tanesi, diğer tüm aday adaylarıyla eşit şartlarda değerlendirilecektir" dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Toplantı sırasında Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak basın mensuplarının karşısına çıktı. Öztrak, Sakarya'daki Tank Palet Fabrikası'nın özel şirkete devrini eleştirerek, "Bu meselenin sadece özelleştirme meselesi değil aynı zamanda memleket ve millet meselesi olduğunu işçilerimiz meydanlarda haykırdı" dedi.

'GÜVENLİ BÖLGENİN KONTROLÜ KİMDE OLACAK?'

Faik Öztrak, Türkiye-Suriye sınırında oluşturulacak güvenli bölgenin son derece önemli bir konu olduğu belirtti. "Şu aşamada kurulacak olan güvenli ya da tampon bölge Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve ülkemizin çıkarlarına uygun mudur?" diye soran Öztrak, şöyle konuştu:

"Kurulacağı söylenen tampon ya da güvenli bölgenin kontrolü kimde olacaktır? Ekonomimizi çökertmekle tehdit eden ABD Başkanı Trump, bu koridor meselesini görüşmek üzere bir senatörünü Türkiye'ye göndermiştir. Bu senatör Erdoğan ile 2,5 saat görüşmüş, yetmemiş Dışişleri, Milli Savunma Bakanı ve MİT başkanları ile ayrı ayrı toplantılar yapmıştır. Bu tampon bölge meselesinin ABD tarafından oldukça ciddiye alındığı ortadadır. AK Parti Genel Başkanı'nın ifadelerine baktığımızda da durumun ciddiyetinin pek de farkında olmadığı ortadadır."

'SON SÖZ MİLLETİMİZİN'

Ekonomide ciddi bir tedbirin alınmadığını öne süren Faik Öztrak, "Pansumanla 31 Mart'a kadar gitmenin, seçimden sonra da ülkeyi Uluslararası Para Fonu'na emanet etmenin derdindeler. Merkez Bankası'ndan gelecek parayla faizleri daha fazla kıpırdatmadan '31 Mart'a kadar idare edelim' diyorlar. Hem faizleri hem de döviz kurunu seçime kadar kontrol altında tutmaya çalışıyorlar. Daha sonra bunun bedeli milletimiz için son derece ağır olacak. 31 Mart'ta son söz milletimizin. Mart'ın sonu bahar mı, yoksa IMF kışı mı olacak, buna milletimiz karar verecek. Milletimizin kendilerinden uzaklaşan ve sırt çeviren bu kibir abidelerine gereken uyarıyı sandıkta yapacağına inanıyorum" dedi.

'KOCAOĞLU EŞİT ŞARTLARDA DEĞERLENDİRİLECEKTİR'

Öztrak, soru üzerine Aziz Kocaoğlu'nun İzmir'de aday adaylığını açıklamasını da değerlendirdi. 'İzmir adayı henüz açıklanmadı ve Sayın Kocaoğlu yeniden aday olacağını söyledi. Bununla ilgili MYK'da bir değerlendirme yapıldı mı?' sorusuna Öztrak, şöyle yanıt verdi:

"Bütün adaylarımızın bir an önce açıklanması için arkadaşlarımız hızla çalışıyorlar. Mümkün olursa bu hafta yapılacak ilk Parti Meclisi toplantısında bu adayların açıklanacağını bana ifade ettiler. Sayın Kocaoğlu aday adaylarımızdan bir tanesi. Diğer tüm aday adaylarıyla eşit şartlarda değerlendirilecektir."

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-CHP'li Öztrak açıklama

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Haber-Kamera: Kaan ULU/ANKARA, (DHA)

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