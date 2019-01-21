CHP'li Öztrak: Kocaoğlu diğer aday adaylarıyla eşit şartlarda değerlendirilecek

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, mümkün olursa bu hafta yapılacak ilk Parti Meclisi toplantısında tüm belediye başkan adaylarını açıklayacaklarını belirterek, "Sayın Kocaoğlu aday adaylarımızdan bir tanesi, diğer tüm aday adaylarıyla eşit şartlarda değerlendirilecektir" dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Toplantı sırasında Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak basın mensuplarının karşısına çıktı. Öztrak, Sakarya'daki Tank Palet Fabrikası'nın özel şirkete devrini eleştirerek, "Bu meselenin sadece özelleştirme meselesi değil aynı zamanda memleket ve millet meselesi olduğunu işçilerimiz meydanlarda haykırdı" dedi.

'GÜVENLİ BÖLGENİN KONTROLÜ KİMDE OLACAK?'

Faik Öztrak, Türkiye-Suriye sınırında oluşturulacak güvenli bölgenin son derece önemli bir konu olduğu belirtti. "Şu aşamada kurulacak olan güvenli ya da tampon bölge Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve ülkemizin çıkarlarına uygun mudur?" diye soran Öztrak, şöyle konuştu: